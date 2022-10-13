TFF'den yapılan açıklamada, iki takımın da iki maç kala gruplarından çıkmayı garantilediği hatırlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › TFF, Avrupa'da gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i kutladı - Son Dakika

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