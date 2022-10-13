TFF, Avrupa'da gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i kutladı - Son Dakika
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TFF, Avrupa'da gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i kutladı

13.10.2022 23:40
TFF, Avrupa'da gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarından çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarından çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, iki takımın da iki maç kala gruplarından çıkmayı garantilediği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Temsilcilerimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Avrupa'da gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i kutladı - Son Dakika

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