TFF, bahis nedeniyle 448 idareciyi PFDK'ya sevk etti, Trabzonspor Başkanı da listede

TFF, bahis nedeniyle 448 idareciyi PFDK'ya sevk etti, Trabzonspor Başkanı da listedeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF, son 5 yılda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerinde idareci olarak görev alan ve bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Sevk edilenler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da bulunuyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev alan ve bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev alan ve bu dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan listede yer aldı.
PFDK'ya sevk edilen kişiler şu şekilde:
Burak Doğan Aydoğan - Alanyaspor
Hüseyin Gümrükcüler - Alanyaspor
Ahmet Tuncer - Alanyaspor
Cuma Kadıoğlu - Alanyaspor
Selami Fazlıoğlu - Alanyaspor
Yakup Şimşek - Alanyaspor
Bilal Can - Amed Sportif Faaliyetler
Lezgin Yürekli - Amed Sportif Faaliyetler
Sadık Sana - Amed Sportif Faaliyetler
Mehmet Salih Arzu - Amed Sportif Faaliyetler
Rojbin Tellioğlu - Amed Sportif Faaliyetler
Mehmet Deli - Amed Sportif Faaliyetler
Remzi Özyıldız - Amed Sportif Faaliyetler
Mehmet Ali Acar - Amed Sportif Faaliyetler
Onur Mercan - Amed Sportif Faaliyetler
Mazlum Altındağ - Amed Sportif Faaliyetler
Nurettin Yıldız - Amed Sportif Faaliyetler
Ergin Başari - Amed Sportif Faaliyetler
Ronayi Binen - Amed Sportif Faaliyetler
Mehmet Begün - Amed Sportif Faaliyetler
Yılmaz Demir - Amed Sportif Faaliyetler
Mehmet Veysi Koyun - Amed Sportif Faaliyetler
Mehmet Çakmakçı - Amed Sportif Faaliyetler
Bekir Güneş - Amed Sportif Faaliyetler
Mustafa Mesut Kaya - Amed Sportif Faaliyetler
Selçuk Karadağ - Ankara Keçiörengücü
İskender Özbalta - Ankara Keçiörengücü
Abdulkadir Kazan - Ankara Keçiörengücü
Tuncay Gülel - Antalyaspor
Erhan Erdem - Antalyaspor
Emrah Çelik - Antalyaspor
Ahmet Ateş - Antalyaspor
Süleyman Çağdaş Uslu - Antalyaspor
Mehmet Ağırbayraktar - Antalyaspor
Şakir Öncül - Antalyaspor
Fatih Demirtop - Antalyaspor
İbrahim Gökhan Kasapoğlu - Antalyaspor
Ersel Çetin - Antalyaspor
Fesih Tamince - Antalyaspor
Ufuk Sezer - Antalyaspor
Rıza Perçin - Antalyaspor
Ahmet Okan Büyükballı - Antalyaspor
Bahadır Aslan - Antalyaspor
Hakan Onay - Antalyaspor
Recep Bayraktar - Antalyaspor
Ali Çan - Antalyaspor
Murat Şimşek - Antalyaspor
Burak Uysaloğlu - Antalyaspor
Cesur Burak Akar - Antalyaspor
Bahadır Haktanır - Antalyaspor
Dağlar Ekşi - Antalyaspor
Akın Tatlıpınar - Antalyaspor
Aytaç Altay - Antalyaspor
Gökhan Kestiroğlu - Antalyaspor
Özgür Kızıllar - Bandırmaspor
Oğuz Kır - Bandırmaspor
Onur Göçmez - Bandırmaspor
Özgün Eren - Bandırmaspor
Samed Kocaman - Bandırmaspor
Yunus Düzmekik - Bandırmaspor
Mustafa Der - Bandırmaspor
Uğur Maral - Bandırmaspor
Göker Duru - Bandırmaspor
Cem Erer - Bandırmaspor
Özel Aydın - Bandırmaspor
Sami Can Eken - Bandırmaspor
Mehmet Özbay - Bandırmaspor
Gökhan Tunç - Bandırmaspor
Mert Balıkçı - Bandırmaspor
Onur Çon - Bandırmaspor
Ünsal Yamaner - Bandırmaspor
Rahim Özdemir - Bandırmaspor
Sadi Kilercioğlu - Bandırmaspor
Özenç Batımor - Bandırmaspor
Hakan Hulusi Kaya - Bandırmaspor
Tezcan Aslan - Bandırmaspor
Mert Nasıroğlu - Batman Petrolspor
Tarkan Ser - Beşiktaş
Kerem Gürel - Beşiktaş
Fırat Fidan - Beşiktaş
Miraç İltuğ Sungur - Beşiktaş
Kadir Kılıç - Beşiktaş
Mustafa Mollaoğlu - Beşiktaş
Hakan Daltaban - Beşiktaş
İbrahim Kemal Barış Dillioğlu - Beşiktaş
Enis Ulusoy - Beşiktaş
Serhan Çetinsaya - Beşiktaş
Mehmet Onur Sönmez - Bodrum FK
Mustafa Kara - Bodrum FK
Kamil Bacı - Bodrum FK
Berdan Köroğlu - Bodrum FK
Mahmut Deniz - Bodrum FK
Selim Caner - Bodrum FK
Arif Özçınar - Bodrum FK
Uğur Çilingiroğlu - Bodrum FK
Coşkun Aras - Bodrum FK
Serhat Dayanç - Bodrum FK
Ufuk Kaya - Bodrum FK
Yiğit Demir - Bodrum FK
Murat Şengül - Bodrum FK
Nejdet Baştuğ - Bodrum FK
Nurettin Avdan - Bodrum FK
Birol Ahi - Bodrum FK
İbrahim Çakır - Bodrum FK
Barış Ilgın - Bodrum FK
Hüseyin Gözütok - Bodrum FK
Serdar Söylemez - Bodrum FK
Nafiz Doğan - Bodrum FK
Cemal Demirci - Bodrum FK
Tayyar Gündoğan - Bodrum FK
Mesut Durateymur - Bodrum FK
Göksel Çamlı - Bodrum FK
Can Öztüzün - Bodrum FK
Murat Önder - Bodrum FK
İbrahim Meral - Bodrum FK
Eyüp Danacı - Bodrum FK
Halil Durmaz - Bodrum FK
Süleyman Nafiz Tekgül - Bodrum FK
Caner Tuna - Bodrum FK
Hadi Türk - Bodrum FK
Halil Eser - Bodrum FK
İsmet Özsarsılmaz - Bodrum FK
Hüseyin Karaca - Bodrum FK
Fatih Murat Yıldız - Bodrum FK
Kenan Altundağ - Boluspor
Hüseyin Tayşi - Boluspor
Murat Şabablı - Boluspor
Ragıp Kaan Semercioğlu - Boluspor
Alper Altuntaş - Boluspor
Abdullah Onur - Boluspor
Serkan Süzgen - Boluspor
Oktay Türk - Boluspor
Halil İbrahim Yavaş - Boluspor
Ali Şen - Boluspor
Ali Gürsoy - Boluspor
İsmail Duru - Boluspor
Suat Çelen - Boluspor
Haşim Erdoğan - Boluspor
Fuat Tut - Boluspor
Ahmet Ufuk Güler - Boluspor
Çetin Uç - Boluspor
Furkan Gökhan Çiçekdenk - Boluspor
Tolga Becikoğlu - Boluspor
Naci Tolga Türkar - Boluspor
Abdulkadir Kılıç - Boluspor
Caner Yıldırım - Boluspor
Ufuk Alın - Boluspor
Abdullah Ayarcan - Boluspor
Mahmut Çimender - Boluspor
Kamuran Avcı - Boluspor
Hakan Özsoy - Boluspor
Ahmet Topaloğlu - Boluspor
Maksut Beykoz - Boluspor
Aykut Sanver - Boluspor
Ahmet Uzunoğlan - Boluspor
Efehan Bayrak - Boluspor
Alper Alan - Boluspor
Kemal Sinan Haydaroğlu - Boluspor
Mevlüt Safa Özçelik - Boluspor
Ali Reha Özçelik - Boluspor
Oğuzhan Özçelik - Boluspor
Faruk Bakgör - Bursaspor
Mustafa Dişlon - Bursaspor
Samet İlhan - Bursaspor
Metin Alp - Bursaspor
Emre Planalı - Bursaspor
Tamer İşler - Bursaspor
Tolga Kayaer - Bursaspor
Eren Şengüzel - Bursaspor
İsmail Ediz Öztürk - Bursaspor
Enes Çelik - Bursaspor
Talha Temur Han - Bursaspor
Hayrettin Gülgüler - Bursaspor
Mustafa Ermiş - Bursaspor
Ali Ağır - Bursaspor
Yasin Tünbek - Bursaspor
İsmail Ertekin - Bursaspor
Yalçın Cambaz - Bursaspor
Fatih Bakoğlu - Çaykur Rizespor
Tolga Hasan Toptan - Çaykur Rizespor
Nurullah Haşimoğlu - Çaykur Rizespor
Celil Güner - Çaykur Rizespor
Ceyhun Kazancı - Çaykur Rizespor
Semih Fatih Kızıltan - Çaykur Rizespor
Mehmet Ömeroğlu - Çaykur Rizespor
Aytekin Kalender - Çaykur Rizespor
Serkan Karavin - Çaykur Rizespor
Ahmet Yılmaz Zehiroğlu - Çaykur Rizespor
Mikail Turgut - Çaykur Rizespor
Recep Ali Avcı - Çaykur Rizespor
Mustafa Çilingiroğlu - Çaykur Rizespor
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Mustafa Ercan - Çorum FK
Hasan Serdar Yılmaz - Çorum FK
Serdar Koçak - Çorum FK
Baran Korkmazoğlu - Çorum FK
Selçuk Yavuz - Erzurumspor FK
Avni Akdemir - Erzurumspor FK
Ahmet Dal - Erzurumspor FK
Murat Urkuç - Erzurumspor FK
Mustafa Aygün - Erzurumspor FK
Erdem Bentoğlu - Erzurumspor FK
Mehmet Mutlu - Erzurumspor FK
Burakhan Burucu - Erzurumspor FK
Emre Aytekin - Erzurumspor FK
Melikşah Tekin - Erzurumspor FK
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Gürkan Palavuz - Eyüpspor
Dursun Ali Akyıldız - Eyüpspor
Önder Oktugan - Eyüpspor
Yasin Akyüz - Eyüpspor
Taylan Şen - Eyüpspor
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Bekir İrdem - Fenerbahçe
Erdem Sezer - Fenerbahçe
Emir Aral - Galatasaray
Özgür Işıtan Gün - Galatasaray
Ali Yüce - Galatasaray
Maruf Güneş - Galatasaray
Hüseyin Ural Aküzüm - Galatasaray
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