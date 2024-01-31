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TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'de VAR kayıtlarının açıklanması için testlerin yapıldığını ve UEFA'nın gözlemcilerinin Türk hakemliğinde yer alacağını açıkladı - Son Dakika
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Spor

TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'de VAR kayıtlarının açıklanması için testlerin yapıldığını ve UEFA'nın gözlemcilerinin Türk hakemliğinde yer alacağını açıkladı

TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig\'de VAR kayıtlarının açıklanması için testlerin yapıldığını ve UEFA\'nın gözlemcilerinin Türk hakemliğinde yer alacağını açıkladı

TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, VAR kayıtlarının açıklanması için çalışmalar yapıldığını ve UEFA'nın üst düzey görevlilerinin Türk hakemliğinde gözlemci olarak yer alacağını belirtti. Ayrıca, Merkez Hakem Kurulu'nun yapısının değiştirileceği ve hakem puanlamasında gözlemcilerin etkisinin artacağı da ifade edildi.

31.01.2024 11:03  Güncelleme: 11:06
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TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Süper Lig'de VAR kayıtlarının açıklanması için testlerin yapıldığını açıkladı. Eröğüt ayrıca UEFA'nın üst düzey görevlilerinin artık gözlemci olarak Türk hakemliğinde yer alacağını da belirtti.

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, VAR kayıtlarının açıklanmasından, yabancı gözlemci ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yapısına ilişkin birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Eröğüt, Süper Lig'de VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışma yaptıklarını dile getirdi. Mustafa Eröğüt, IFAB'ın var konuşmalarının hakem VAR'a çağrıldığı an ile ilgili yayınına eğitim amaçlı izin verdiğini vurgulayarak, İspanya La Liga'da da hakemin maçta VAR'a çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının günün müsabakaları tamamlandıktan sonra yayınlandığını aktardı. TFF Başkan Vekili Eröğüt, Türkiye'de de bunu uygulamak için testlerin yapıldığını sözlerine ekledi.

Yabancı gözlemci gelecek

Hakemlerin aldıkları puanlarda gözlemcilerin etkilerinden bahseden Mustafa Eröğüt, 10 kişiden oluşan UEFA'nın üst düzey yetkililerinin ligde gözlemci olarak bulunacağını belirtti. Bu gözlemcilerin hakem puanına etkisinin yüzde 50 olacağını söyleyen Eröğüt, statta maçta görevli gözlemcinin hakem puanına etkisinin yüzde 30, VAR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketiyle verilecek notun toplam nota yüzde 20 etki edeceğinin de bilgisini verdi.

MHK'nin yapısı yenilenecek

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, MHK'nin yapısının değiştirilmesinin de önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan önemli bir uygulama olduğunu dile getirdi. 5 üyeden oluşacak MHK'nin 3'ü daha önce olduğu gibi yine TFF tarafından belirlenecek. 2 üye ise Kulüpler Birliği'nin önereceği ve üzerinde uzlaşma sağlayacağı kişiler olacak.

Almanya'da uygulanan model incelediklerinden söz eden Eröğüt, hakem yönetim organizasyonunun kulüpler ile birlikte federasyonun birlikte yönetmesi için hazırlıklar ve çalışmalar yapıldığını da bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'de VAR kayıtlarının açıklanması için testlerin yapıldığını ve UEFA'nın gözlemcilerinin Türk hakemliğinde yer alacağını açıkladı - Son Dakika


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