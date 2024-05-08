TFF Başkanı Büyükekşi: 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan çok ümitliyiz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF Başkanı Büyükekşi: 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan çok ümitliyiz

TFF Başkanı Büyükekşi: 2024 Avrupa Şampiyonası\'ndan çok ümitliyiz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na güzel bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan umutlu olduklarını söyledi. Büyükekşi, takımın hazırlıklarının iyi gittiğini ve turnuvaya güzel bir başlangıç yapmayı umduklarını ifade etti.

08.05.2024 22:24  Güncelleme: 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na güzel bir şekilde hazırlandıklarını söyleyerek, "2024 Avrupa Şampiyonası'ndan çok ümitliyiz" dedi.

70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geceden dolayı Milliyet Gazetesi'ni tebrik eden Büyükekşi, "Burada marifet gösteren sporcularımıza hepsini tebrik ediyorum. Ödül alanlar da ayrıca tebriki hak ediyor" diye konuştu.

Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na güzel bir şekilde hazırlandıklarını belirten Başkan Büyükekşi, "Çok güzel bir şekilde hocamız ve teknik ekip hazırlanıyor. Hocamız geçen hafta Adana'daydı. Türkiye'yi karış karış, futbolcularımızın olduğu yerleri geziyor. Aynı şekilde yurt dışındaki futbolcularımızı takip ediyor. 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan çok ümitliyiz. 4'ünde ilk maçımızı İtalya ile oynayacağız. 10'un da Polonya ile dostluk maçımızı yapacağız. Kadro sayısı 23'ten 26'ya çıktı. Hoca da bu 26 kişilik kadroyu belirleyecek. Oyun sistemini belirleyecek. İnşallah 18'indeki Gürcistan maçıyla birlikte turnuvaya güzel bir başlangıç yapmayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Türkiye, Almanya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi: 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan çok ümitliyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:20 Fatih Karagümrük’ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
21:59 Bülent Arıınç, ’’O benim kahramanım’’ demişti Özgür Özel’in cenazede telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu’ymuş Bülent Arıınç, ''O benim kahramanım'' demişti! Özgür Özel'in cenazede telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu'ymuş
19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:36 Ayşe Ateş’in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı Ayşe Ateş'in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
22:29 Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de Final Four’a kaldı Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı
21:45 Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 22:54:26. #1.13#
SON DAKİKA: TFF Başkanı Büyükekşi: 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan çok ümitliyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement