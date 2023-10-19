 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TFF Başkanı Büyükekşi: 'Hakemlerimizin Hedefi EURO 2024 Olmalı' - Son Dakika

TFF Başkanı Büyükekşi: 'Hakemlerimizin Hedefi EURO 2024 Olmalı'

Son Güncelleme: 19.10.2023 17:31

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk hakemlerinin hedefinin EURO 2024'e gitmek olması gerektiğini belirtti. Büyükekşi, hakemlerin gelişimini ve başarılarını vurgulayarak, 1974'ten bu yana sadece iki Türk hakemin Dünya Kupası'nda görev aldığını hatırlattı. Büyükekşi, hakemlerin performansının önemli olduğunu ve Uluslararası arenada başarılı olduklarını söyledi. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla hakemimizin görev yapması gerektiğini belirtti.

Mehmet Büyükekşi: "Hakemlerimizin hedefi EURO 2024 olmalı"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk hakemlerinin hedefi EURO 2024'e gitmek olarak belirlemeleri gerektiğini söyledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem formaları için imzalanan sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilemesi hakkında konuşan Büyükekşi, "Uzun zamandan beri hayalini kurduğumuz Avrupa Futbol Şampiyonası düzenleme fırsatını sonunda yakaladık. A Milli Takımımız, Hırvatistan ve Letonya maçlarıyla Almanya'da düzenlenecek olan EURO2024'te gitmeye hak kazandı. Bunların hepsi göğsümüzü kabartan ve futbolumuzun markası için önemli adımlar." dedi.

"HAKEMLER YUKARIYI HEDEFLEMELİ"

Türk hakemlerinin büyük organizasyonlarda görev almayı hedeflemesi gerektiğini söyleyen Büyükekşi, "Hakemlerimizin gelişimi, hem ligimizde hem de uluslararası arenada başarılı olması bizim için son derece önemli. 1974 yılında Doğan Babacan, Dünya Kupası'nda ilk defa düdük çaldı. Cüneyt Çakır 2014 yılındagörev yapan ikinci hakem oldu. 40 yılda 1, bir hakemi Dünya Kupası'na gönderdik. Bunun için hakemlerimizin performansı bizim için çok önemli. Şu anda hakemlerimiz Uluslararası arenada çok iyi işler yapıyorlar. Her zaman hakemlerimize söylüyorum. İlk hedefiniz EURO2024'de gitmeniz. Şampiyonlar Ligi'nde şu anda 1 hakemimiz görev yapıyor. Bu sayıyı artırmalıyız. Bizim ana hedefimiz orası olmalı." ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi: 'Hakemlerimizin Hedefi EURO 2024 Olmalı' - Son Dakika


Son Dakika
16:56 İsrail'in "Elimizde belge var" dediği hastane saldırısının görüntülerini Türkiye yalanladı: Manipülasyon içermektedir
16:54 Korkulan oluyor! İsrail sınırdaki askerlere ''Hazır olun'' mesajı gönderdi
16:53 Altının kilogramı 1 milyon 832 bin liraya geriledi
16:46 Tartışma Sonucu Yeğenini Öldüren Adam Gözaltına Alındı
16:17 Dilan Çıtak, milli yasın ardından konserlerin iptal edilmesine sitem etti
16:11 Gazze sınırında yayın yapan Türk gazetecilerin yakınına roket düştü
16:07 Arap Parlamentosu'nda bir isim çıkıp İsrail zulmüne isyan etti: Silahları Gazze'ye yığarız
16:00 Stat çevresindeki silahlı saldırı sonrası yarıda kalan Belçika-İsveç maçı yeniden oynanmayacak
15:48 Sunak ile toplantı düzenleyen Netanyahu'dan Türkiye çıkışı: Saldırı öncesi normalleşme adımları atmıştık
15:45 Bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de hiçbir UEFA maçı oynanmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2023 17:53:56. #1.13#
SON DAKİKA: TFF Başkanı Büyükekşi: 'Hakemlerimizin Hedefi EURO 2024 Olmalı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement