TFF Başkanı Büyükekşi: 'Hakemlerimizin Hedefi EURO 2024 Olmalı'

Mehmet Büyükekşi: "Hakemlerimizin hedefi EURO 2024 olmalı"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk hakemlerinin hedefi EURO 2024'e gitmek olarak belirlemeleri gerektiğini söyledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem formaları için imzalanan sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilemesi hakkında konuşan Büyükekşi, "Uzun zamandan beri hayalini kurduğumuz Avrupa Futbol Şampiyonası düzenleme fırsatını sonunda yakaladık. A Milli Takımımız, Hırvatistan ve Letonya maçlarıyla Almanya'da düzenlenecek olan EURO2024'te gitmeye hak kazandı. Bunların hepsi göğsümüzü kabartan ve futbolumuzun markası için önemli adımlar." dedi.

"HAKEMLER YUKARIYI HEDEFLEMELİ"

Türk hakemlerinin büyük organizasyonlarda görev almayı hedeflemesi gerektiğini söyleyen Büyükekşi, "Hakemlerimizin gelişimi, hem ligimizde hem de uluslararası arenada başarılı olması bizim için son derece önemli. 1974 yılında Doğan Babacan, Dünya Kupası'nda ilk defa düdük çaldı. Cüneyt Çakır 2014 yılındagörev yapan ikinci hakem oldu. 40 yılda 1, bir hakemi Dünya Kupası'na gönderdik. Bunun için hakemlerimizin performansı bizim için çok önemli. Şu anda hakemlerimiz Uluslararası arenada çok iyi işler yapıyorlar. Her zaman hakemlerimize söylüyorum. İlk hedefiniz EURO2024'de gitmeniz. Şampiyonlar Ligi'nde şu anda 1 hakemimiz görev yapıyor. Bu sayıyı artırmalıyız. Bizim ana hedefimiz orası olmalı." ifadelerini kullandı.