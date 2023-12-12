 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TFF Başkanı Büyükekşi: "Hedefimiz Türkiye'de futbolun doğru şekilde, herhangi bir sıkıntı yaşamadan bundan sonra en hızlı şekilde devam etmesidir" - Son Dakika
Üye Girişi

TFF Başkanı Büyükekşi: "Hedefimiz Türkiye'de futbolun doğru şekilde, herhangi bir sıkıntı yaşamadan bundan sonra en hızlı şekilde devam etmesidir"

TFF Başkanı Büyükekşi: "Hedefimiz Türkiye'de futbolun doğru şekilde, herhangi bir sıkıntı yaşamadan bundan sonra en hızlı şekilde devam etmesidir"

TFF Başkanı Büyükekşi: "Hedefimiz Türkiye\'de futbolun doğru şekilde, herhangi bir sıkıntı yaşamadan bundan sonra en hızlı şekilde devam etmesidir"
12.12.2023 - 12:31,
Abone Ol

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın fiziksel saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Meler'in durumunun iyi olduğunu ve yarın taburcu edileceğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki yöneticiler, Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanan ve 1-1 sona eren MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Meler'in tedavisinin sürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Hakem Meler'in yarın taburcu olacağı bilgisini veren Büyükekşi, "Tüm futbol camiamıza geçmiş olsun. Biliyorsunuz gerekli açıklamalarımızı yaptık. Halil Umut Meler hocamızı az önce ziyaret ettik. Merkez Hakem Kurulu Başkanımız ve tüm yönetim kurulumuzla birlikte buradayız. Anında hızlı bir şekilde gece toplandık. Hızlı bir şekilde de bugün sabah Ankara'ya geldik. Az önce başhekimimizin bize belirttiği üzere biz de gördük ki sağlık durumu gayet iyi hocamızın. İnşallah yarın taburcu olacak. Hocamızın 10 günlük bir yavrusu var. O yüzden bir an önce ailesine gitmek istiyor, İzmir'e dönmek istiyor" dedi.

"Bu olayın kesinlikle unutulmaması lazım"

Yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğunu aktaran Başkan Büyükekşi, "Bu yapılan saldırı gerçekten hepimizi çok derinden üzdü. Bu tür konularla keşke şu anda burada olmasaydık. Biz TFF olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldık. Vatandaşlarımızı güzel bir şekilde onurlandırdık, gururlandırdık. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapma hakkı aldık. Ama bu olayın kesinlikle unutulmaması lazım. Bunun bir milat olması lazım. Dün akşam da söyledim, 'yeter' dedim. Bugün buraya gelmemiz sadece bir geçmiş olsun için değil. Bugün önemli görüşmeler yapacağız. Yönetim kurulumuzla birlikte Gençlik ve Spor Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla, Adalet Bakanımızla önemli görüşmeler yapacağız. Bu olayın gerek suçluları gerekse buna sebep veren tüm paydaşlarının buradan tekrar kendilerine gelmesini özellikle tüm kamuoyundan talep ediyorum" diye konuştu.

"Yarın yönetim kurulu toplantımız var"

Türkiye'de profesyonel futbol liglerinin ertelenmesi kararı hakkında ise Büyükekşi, "Bununla ilgili bugün görüşmelerimizi yapacağız. Yarın yönetim kurulu toplantımız var. Yarın yönetim kurulu toplantımızda bütün konuları açıklığıyla, neyin nasıl devam edeceğiyle ilgili, ne kararlar alacağımızla ilgili sizlere daha detaylı bilgiler vereceğiz. Tekrar altını çiziyorum bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu oldu 2 hafta sonra eski haline gelsin, böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyoruz" cümlelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi, yaşanan olaylardan dolayı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğinin Türkiye'den alınıp alınmayacağına ilişkin durumun sorulması üzerine, "Böyle bir şey söz konusu değil. Alexander Ceferin de aradı. 'Sizin yanınızdayız, her ne gerekiyorsa yapmaya hazırız' dedi. Böyle şeylerle lütfen kamuoyunu yanlış yönlendirmeyelim. Bizim hedefimiz Türkiye'de futbolun doğru şekilde ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan en hızlı şekilde devam etmesi" yanıtını verdi.

Başkan Büyükekşi, şu anda gündemin hakem Halil Umut Meler olduğunu, hakemlerin ruh sağlığının önemli olduğunu ve bunun için burada bulunduklarını sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Halil Umut Meler, Mehmet Büyükekşi, Türkiye, Ankara, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi: 'Hedefimiz Türkiye'de futbolun doğru şekilde, herhangi bir sıkıntı yaşamadan bundan sonra en hızlı şekilde devam etmesidir' - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:25:38. #1.11#
SON DAKİKA: TFF Başkanı Büyükekşi: "Hedefimiz Türkiye'de futbolun doğru şekilde, herhangi bir sıkıntı yaşamadan bundan sonra en hızlı şekilde devam etmesidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement