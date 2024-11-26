TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan'da izleyecek - Son Dakika
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Spor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan'da izleyecek

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ile birlikte Macaristan'da oynanacak olan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını tribünden izleyecek.

26.11.2024 18:14
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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Beşiktaş, 5. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel - Aviv ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'dan Macaristan'a alınan mücadele öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan siyah-beyazlılara destek geldi.

BAŞKAN HACIOSMANOĞLU MACARİSTAN'A GİDECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, siyah- beyazlı temsilcimize destek olmak için mücadeleyi Macaristan'da izleyecek.

BEŞİKTAŞ-MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçı 28 Kasım Perşembe TSİ ile 20:45'te başlayacak. Macaristan'da tarafsız sahada oynanacak olan maç seyircisiz oynanacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan\'da izleyecek

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Son Dakika Spor TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan'da izleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Muhamed:
    BJKnin hakkı çalınmıştır... Ev sahibi avantajı yok edildiği gibi Macaristana taraftar alınmıyor. Bu hakkı koruyamıyorsun bi de maça geliyorsun. Sen git Aliyle evde buluşmalar yap, uydurma çaldırdığın penaltıları birlikte izle 37 0 Yanıtla
  • Göztepeli:
    Türk takımı evinde oynaması gerekirken yurt dışında oynayacak ve seyircisiz... Morinyo ülkemizi aşağılayacak dalga geçecek ağzını açamican... Sen anca lafta hödzöt yaparsın :D İcraate gelince fıııssssssss :)))))))) 26 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Siyasi gücü olmayanlar tabii anca gidip izler doğal olarak :) 17 0 Yanıtla
  • Göztepeli:
    UEFA izin vermişti oynanabilirdi. Yazık... Koc ve UEFA başkanının yaptığını yapın... Bir tabure koyun arkalardan bi yerden izlesin :D Başarılar Beşiktaş vurduğun gol olsun... 11 0 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    Kumara mı başkanım? 4 0 Yanıtla
  • Sergen Kapalı:
    futbolun içinden gelen başkan olsun lütfen.birazda gülün ya.her liderin yüzü sertmi olmalı.Hiçmi sevimli lider yok arkadaş. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan'da izleyecek - Son Dakika
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