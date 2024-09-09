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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu İzmir'de

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu İzmir\'de

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nı (İZVAK) ziyaret etti.

09.09.2024 20:43
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nı (İZVAK) ziyaret etti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İzmir'de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Hacıosmanoğlu ve beraberindekiler Türkiye - İzlanda maçı öncesi İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ı ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, Ar-Ge'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü ve Teknoloji ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan da yer aldı.

Misafirperverliği için Vali Elban'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu ve İzmir'i simgeleyen 35 numaralı bir A Milli Takım forması takdim etti.

Başkan Hacıosmanoğlu, TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ın da yer aldığı ziyarette İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Başkan Vekili Talat Papatya ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

İzmir kulüplerinin çatı kuruluşu olan İZVAK'ın Başkanı Ali Erten ile kulüp başkan ve yöneticilerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu hak ettiği noktaya taşımak için el birliğiyle çalışmak gerektiğini vurgulayıp başarılar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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