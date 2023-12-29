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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun unutulmaz isimleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun unutulmaz isimleriyle bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının oynanacağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, TFF'nin davetlisi olarak kafilede yer alan Türk futbolunun unutulmaz isimleriyle bir araya geldi. Toplantıda Türk futbolunda kalıcı başarılar için yapılması gereken çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun unutulmaz isimleriyle bir araya geldi
29.12.2023 - 11:34,  Güncelleme: 11:34
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının oynanacağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, TFF'nin davetlisi olarak kafilede yer alan Türk futbolunun unutulmaz isimleriyle bir araya geldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, TFF'nin davetlisi olarak kafilede bulunan Türk futbolunun unutulmaz isimleri, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi.

TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin'in de yer aldığı görüşmede, A Milli Takım'da daha önce görev yapan Teknik Direktör Mircea Lucescu, futbolcular Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Selçuk İnan ile Kolombiya Milli Takımı ve Galatasaray'ın eski kalecisi Faryd Mondragon yer aldı.

Başkan Mehmet Büyükekşi görüşmede Türk futbolunda kalıcı başarılar için yapılması gereken çalışmalar konusunda kendileriyle fikir alış verişinde bulundu. Toplantıda Türkiye, Avrupa ve dünya futbolunun mevcut durumuyla ilgili de değerlendirmeler yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun unutulmaz isimleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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