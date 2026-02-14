TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor– Fenerbahçe karşılaşması için Papara Park'a 61 plakalı aracıyla geldi. O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Karşılaşma öncesi stadyuma 61 plakalı araçla giriş yapan Hacıosmanoğlu'nun görüntüleri özellikle Fenerbahçeli futbolseverler tarafından eleştirildi. Bazı taraftarlar, derbi öncesi bu tercihin "mesaj niteliği taşıdığı" yönünde yorumlar yaptı. Öte yandan konuya ilişkin TFF'den herhangi bir açıklama yapılmadı.
