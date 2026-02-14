TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti - Son Dakika
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
14.02.2026 18:12  Güncelleme: 18:15
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için Papara Park'a 61 plakalı aracıyla gelmesi büyük tartışma yarattı. Özellikle Fenerbahçeli futbolseverler tarafından eleştirilen bu durum, bazı taraftarlar tarafından derbi öncesi 'mesaj niteliği taşıdığı' şeklinde yorumlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor– Fenerbahçe karşılaşması için Papara Park'a 61 plakalı aracıyla geldi. O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Karşılaşma öncesi stadyuma 61 plakalı araçla giriş yapan Hacıosmanoğlu'nun görüntüleri özellikle Fenerbahçeli futbolseverler tarafından eleştirildi. Bazı taraftarlar, derbi öncesi bu tercihin "mesaj niteliği taşıdığı" yönünde yorumlar yaptı. Öte yandan konuya ilişkin TFF'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

