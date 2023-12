TFF Başkanı: Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi

"FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, çok kötü ve insanlık dışı bir saldırıya uğramıştır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Olgucan KALKAN- Mehmet ALA/İSTANBUL, - TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı çok kötü, insanlık dışı olarak nitelendirdi ve saldırıyı şiddetle kınadığını vurguladı. Başkan Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların ise süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı. Yaşanan olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, TFF'nin Levent'teki binasında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Halil Umut Meler'in çok kötü ve insanlık dışı bir saldırıya uğradığını belirten Büyükekşi, saldırıyı şiddetle kınadığını vurguladı. Türk futbolunun bu tip durumları hak etmediğinin altını çizen Büyükekşi, "Dün akşam oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, çok kötü ve insanlık dışı bir saldırıya uğramıştır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Yönetim kurulumuzla uzun bir toplantı gerçekleştirdik. MHK Başkanı da şu an yanımızda. Bu alçak saldırıyı yapanlar sadece Halil Umut Meler'e yapmadılar. Bugün bu insanlık dışı, alçak saldırı Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef göstererek, hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes, bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Kulüp başkanlarının, yöneticilerin, teknik direktörlerin, futbolcuların ve televizyondaki hakem yorumcularının, hakemleri hedef gösteren ve özellikle hakemleri kamuoyunun önüne atan herkes, bu saldırıya zemin hazırlayan müsebbiptir. Yıllar önce olmuş olayları, sanki bugün olmuş gibi gündeme getiren herkes bu çirkinliğin sorumlusudur. Bu insanlık dışı suçun sorumlularının ve azmettiricilerinin hakkında devletimizle eşgüdümlü olarak hak ettikleri tüm cezai işlemler uygulanmaya başlamıştır. Buna sebep olan kulüp de en ağır şekilde cezalandırılacaktır. TFF olarak acil toplantımızı gerçekleştirdik. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Bu saldırı, Türk futbolu adına utanç gecesi. Türk futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyor ve artık 'Yeter' diyoruz. Her gün bir hakemi suçlamak, her gün açıklama yapmak… Hakemlerimiz de bir insan. Onların da hataları olabilir ama bu kadar da yumruk ve tekme atmayı hiçbir hakeme yapamayız. Türk futbolunun marka değerini daha fazla düşürmeyelim. Türk futbolunu dünyaya rezil etmeyelim" diye konuştu.

"FUTBOL MAÇLARI BİR SAVAŞ DEĞİL"

Halil Umut Meler'i yarın ziyaret edeceklerini belirten Büyükekşi, Meler'in hakemliği bıraktığı yönünde çıkan iddialarla ilgili gelen bir soruya ise şu şekilde cevap verdi:

"Yarın hakemimizi ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunacağız. Sağlığı her şeyden önemli. Kemiğinde şu an bir çatlak var. İnşallah daha büyük bir sıkıntı yoktur. Bu konuları daha sonra konuşuruz. Önemli olan futbol camiasının tepkisini göstermesi ve birlik olması. Türk futbolu bunları hak etmiyor. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Futbol maçları bir savaş değil. Sonunda ölüm yok. Bir takım şampiyon olur, bir takım küme düşer. Bütün takımlar aynı anda şampiyon olamaz. Bunu hepimizin idrak etmesi lazım. Herkesi sorumluluğa davet ediyoruz."

"HİÇBİR ŞEYİN ESKİSİ GİBİ OLMAMASI LAZIM"

Bu olayın Türk futbolunda hiçbir zaman unutulmaması gerektiğinin altını çizen Büyükekşi, "Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız aradı. Onlar da gerekenleri söyledi. Hukuki olarak Adalet Bakanımız gerekli açıklamaları yaptı. Biz de toplantıda olduğumuzu söyledik. Gereken çalışmaları yapıp kararımızı alacağımızı söyledik. Onlar da bütün kararlarda bizi desteklediklerini belirttiler. Bizi Kulüpler Birliği Başkanımız aradı. Bazı başkanlar da mesaj atıp bazıları telefon açtı. Bu olayın kesinlikle unutulmaması gerekiyor. Bir hafta ya da on gün sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması lazım. Sözün bittiği yerdeyiz. Sizler de buna prim vermeyin. Hepimiz bundan zarar görebiliriz" şeklinde konuştu.

"YARIN HUKUK MÜŞAVİRLİĞİMİZ SEVK EDECEK, GEREKEN EN AĞIR CEZAYI VERECEKLER"

Olaya karışan kişilerle ilgili yarın sevklerin yapılacağını aktaran Büyükekşi, "Gerekli cezaları bizim yönetimimiz vermiyor. Kurullarımız var. Yarın hukuk müşavirliğimiz sevk edecek, gereken en ağır cezayı verecekler" ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, UEFA'dan şu ana kadar kendileriyle kimsenin iletişime geçmediğini belirtti. Uluslararası organizasyonlarla ilgili bir endişe duymadığını ifade eden Mehmet Büyükekşi, "Şu anda öyle bir endişemiz yok. Hakemlerimiz, maçların yapılması için en önemli paydaştır. Biz bunu belirtmek istiyoruz. Hakemlerimize bütün kamuoyunun saygı göstermesini istiyoruz" açıklamasında bulundu

MHK BAŞKANI İBANOĞLU: BUNUN SORUMLUSUNUN BÜTÜN PAYDAŞLAR OLDUĞUNU BİR DAHA BELİRTMEK İSTİYORUM

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu ise açıklamasında şunları söyledi:

"Gecenin bu saatinde sizlere böyle bir açıklama yapmaktan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Halil Umut Meler, dünya hakemliğinin önemli noktasında. EURO2024'e gitmesini arzu ettiğimiz kardeşimizin başına böyle bir saldırı gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Buna sebebiyet veren kulüplerimizin, yöneticilerimizin bir defa daha düşünmesini bekliyoruz. Bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. İnşallah bu konuda gerekli adalet yerini bulur. Futbolun tüm paydaşları sorumluluklarını yerine getirmelidir. Bunun sorumlusunun bütün paydaşlar olduğunu bir daha belirtmek istiyorum. Hakemimize geçmiş diliyoruz. Ümit ederiz ki bir daha bu tip şeyleri konuşmayalım."

İbanoğlu, Halil Umut Meler ile görüştüğünü ve bilincinin yerinde olduğunu da sözlerine ekledi.