TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminden 'sosyal medya' atağı - Son Dakika
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TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminden 'sosyal medya' atağı

25.06.2022 15:17

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF yönetimi, Süper Lig ve diğer ligler için sosyal medya hesapları oluşturmaya karar verdi. TFF, oluşturacağı sosyal medya hesaplarında bu ligleri örnek alarak hareket edecek.

Yıllardır beklenen ve eleştiri konusu haline gelen 'resmi hesap' konusuna, yeni TFF yönetimi çözüm getirdi. Salim Manav'ın haberine göre, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF yönetimi, Süper Lig ve diğer ligler için sosyal medya hesapları oluşturmaya karar verdi. Buna ek olarak, idareciler bu alanda uzman bir isimle de anlaşma sağladı.

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İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'in kendine ait Twitter ve Instagram hesapları bulunuyor. TFF, oluşturacağı sosyal medya hesaplarında bu ligleri örnek alarak hareket edecek. Ayrıca,TFF, Twitter hesabını geçtiğimiz dönemde yorumlara kapatmıştı, yönetimin Twitter'da yorumları herkese açması bekleniyor.

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