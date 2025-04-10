TFF'den Güney Güvenç'e ödül - Son Dakika
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Spor

TFF'den Güney Güvenç'e ödül

TFF\'den Güney Güvenç\'e ödül

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe derbisinde top toplayıcı çocuğa sarılması ve maçın ardından yaptığı örnek açıklamaları nedeniyle TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk ödülünün sahibi oldu.

10.04.2025 17:53
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'i ödüle layık gördü.

ÖDÜL ALDI

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın file bekçisinin Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi sonrasında ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada Günay Güvenç ile top toplayıcı arasındaki diyaloğa vurgu yapılırken, "Kurul, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı sırasında top toplayıcı çocuk ile basına yansıyan konuşması, gergin anlardaki birleştirici tavrı ve karşılaşma sonrası açıklamaları nedeniyle Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'i ödüllendirme kararı aldı" ifadeleri de yer aldı.

Günay Güvenç'e ödülünün, 18 Nisan'da RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Sipay Bodrum FK müsabakası öncesinde Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Av. Kürşat Ahmet Ünal tarafından takdim edileceği kaydedildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Günay Güvenç, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den Güney Güvenç'e ödül - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Aslancimbom1234:
    malüm kulübünde kulübesinde bir tane köpek var onada karaktersizlik ödülünü verin 25 2 Yanıtla
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