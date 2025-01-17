TFF'den Kulüp Yöneticilerine Ceza Uyarısı - Son Dakika
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Spor

TFF'den Kulüp Yöneticilerine Ceza Uyarısı

TFF, kulüplerin açıklamalarını kontrol altına almayı ve sert cezalar uygulamayı düşünüyor.

17.01.2025 11:17
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, başta Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere kulüpler ile yöneticilerin açıklamalarını kontrol altına almayı düşündüklerini belirterek, bu durumun devamı halinde ağır cezalar vereceklerini söyledi.

Mecnun Otyakmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özgürlükçü bir anlayışla göreve geldiklerini ancak bu durumun suistimal edildiğini belirtti.

Kulüpler ile yöneticilerin yaptıkları sert açıklamaları eleştiren Otyakmaz, "Bizim konumumuz itibarıyla bu tip polemiklerin içinde olmamamız lazım. Basın açıklamalarını bir zapturapt altına almak gerekiyor. Özgürlükçü ve şeffaf olacağımızı söyleyerek göreve geldik. Başkanlarımızı herhangi bir şekilde disiplin kuruluna sevk etmeyeceğimizi söyledik. Ama iş hakaret boyutuna ulaştığı zaman, TCK karşılığında suç olan bir şeye de bizim işlem yapmamamız mümkün değildi. Bazı konularda işlem yapmak zorunda kaldık. Ancak bu bize biraz suistimal edildi gibi geliyor ve bu politikamızdan vazgeçmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Disiplin talimatında değişikliğe gideceklerini vurgulayan Mecnun Otyakmaz, "Yeni çıkacak disiplin talimatında biraz daha ağır maddeler olacak. Bunu zapturapt altına almayı düşünüyoruz. Tabii ki eleştiri olacaktır. Bunun makul ve mantıklı sebepleri ile izah edilebilir bir şey olur, her zaman başımızın ve gözümüzün üstüne. Ancak kendilerini ilgilendirmeyen meselelerle ilgili, hakemleri manipüle edecek ve toplumda huzursuzluk yaratacak demeçlere önemli cezalar geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet kırıcı olabiliyor"

TFF Başkan Vekili Otyakmaz, Türk futbolunda huzur ortamının sağlanmasına ihtiyaç olduğunu düşündükleri için Trendyol Süper Lig'de yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesine karar verdiklerini aktardı.

Türk hakemlerine güvendiklerini ancak kamuoyunda bir memnuniyetsizlik olduğunu ifade eden Mecnun Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Türk hakemlerimizi biraz motive etmek ve onlara sahip çıkmak adına baştan beri yabancı hakeme karşı olduğumuzu söylemiştik. Ancak toplumdan ve kamuoyundan gelen tepkilere baktığımızda bir memnuniyetsizlik söz konusuysa, onları da fazla yıpratmadan, eğitimlerini arttırarak ve yabancı hakemden de faydalanarak bu krizi çözmeyi planladık. Geçen sezon ligin son haftalarında bu uygulanmıştı. Bir şekilde en azından huzur ortamının sağlanması açısından karşılık alınmıştı. Yine böyle bir huzur ortamına ihtiyacımız olduğunu düşündük. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet gerçekten biraz kırıcı da olabiliyor. Dolayısıyla bu, biraz huzuru ve ortamı bozuyor. Bir sükunet sağlanması açısından pratik bir çözüm olduğunu düşündük. Ancak bu tabii yine Türk hakemlerine güvendiğimizi, onların eğitimine devam edip en kısa sürede de Türk hakeminin özüne geri dönme idealimizden de bizi vazgeçirmedi."

Kaynak: AA

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