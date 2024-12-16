TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ile oynadıkları maçın devre arasında kardeşinin ölüm haberini alan Adana Demirsporlu Maestro için başsağlığı mesajı paylaştı.
Federasyonun paylaşımı şöyle;
"Adana Demirspor'da forma giyen Angolalı oyuncu António Simão Muanza'nın (Maestro) kardeşinin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Maestro'nun acısını paylaşıyor, kederli ailesine ve Adana Demirspor camiasına başsağlığı diliyoruz.'
Son Dakika › Spor › TFF'den Maestro'ya Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
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