TFF'den Saygı Duruşu Kararı - Son Dakika
TFF'den Saygı Duruşu Kararı

16.04.2026 20:04
TFF, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlere liglerde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle vefat eden öğretmen ile öğrenciler anısına liglerde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle vefat eden öğretmen ile öğrencilerimiz anısına 17, 18, 19 ve 20 Nisan'da oynanacak tüm Profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

