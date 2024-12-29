Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'yı tebrik etti.
TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › TFF'den Serdal Adalı'ya Tebrik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?