Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), diz sakatlığı yaşayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yunanistan'ın Olympiakos Kulübünde forma giyen A Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'ya yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.
Son Dakika › Spor › TFF'den Yusuf Yazıcı'ya Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?