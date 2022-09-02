Elazığ TFF Futbol İl Temsilcisi Kılınç, istifa etti - Son Dakika
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Elazığ TFF Futbol İl Temsilcisi Kılınç, istifa etti

02.09.2022 18:49
Elazığ TFF Futbol İl Temsilcisi Kılınç, istifa etti

TFF Elazığ Futbol İl Temsilcisi Turgut Kılınç görevinden istifa etti.

TFF Elazığ Futbol İl Temsilcisi Turgut Kılınç görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Elazığ İl Temsilcisi Turgut Kılınç, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kılınç yaptığı yazılı açıklamada;

"10 yıldır yürütmüş olduğum Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulundan ve 4 yıldır büyük bir onurla yürütmüş olduğum TFF Elazığ İl Temsilciği görevimden bugün itibariyle istifa etmiş olmaktayım. Görevde bulunduğum zamanı zarfı içerisinde Elazığ'ın Amatörünü bir adım ileri taşımak için elimden geldiği kadarıyla mücadelemi sürdürdüm. Bu mücadelemde bana desteklerini sunan kulüplerimize çok teşekkür eder, bundan sonraki süreçte kulüplerimizin daha iyi yerlerde olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ TFF Futbol İl Temsilcisi Kılınç, istifa etti - Son Dakika

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