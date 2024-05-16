TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nu ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Gürsoy, TFF'nin engelliler futboluyla yollarının kesiştiği federasyonlarla kurduğu stratejik iş birliği ve engelli milli takımlarının başarıları hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu ise engelli futbolunun gelişimini takip ettiğini ve destek verdiğini ifade etti.

16.05.2024 16:27
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, eski Dışişleri Bakanı, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyon Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Gürsoy, TFF'nin engelliler futboluyla yollarının kesiştiği 2006 yılından itibaren bünyesinde futbol branşı bulunan Özel Sporcular Federasyonu, Görme Engelliler Spor Federasyonu, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve İşitme Engelliler Spor Federasyonu ile kurduğu stratejik iş birliği ile geçmişten bugüne katettiği mesafe konusunda Çavuşoğlu'na bilgi verdi.

Gürsoy ayrıca, TFF bünyesinde yer alan Engelliler Koordinasyon Kurulunun FIFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları tarafından engelliler için oluşturulan ilk kurul olma özelliğinin altını çizerek Mevlüt Çavuşoğlu'na, bakanlığı döneminde engelli milli takımlarının yurt dışında katıldığı şampiyonalarda büyükelçilik düzeyinde verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Çavuşoğlu ise engelli futbolunun gelişimini yakından takip ettiğini ve zaman zaman engelli milli takımlarının şampiyonalarına katılmaktan da keyif aldığını, son olarak Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nın Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda İtalya ile karşılaştığı maçı büyük bir gururla ve mutlulukla izlediğini ifade etti.

Ömer Gürsoy, ziyaret sonrası Mevlüt Çavuşoğlu'na A Milli Takım forması ve Sesi Görenler (Görme Engelliler) Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı çıngıraklı topu takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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