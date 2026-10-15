TFF eski başkanı Erdoğan Ünver vefat etti, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda görev aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TFF eski başkanı Erdoğan Ünver vefat etti, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda görev aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF, eski başkanlarından Erdoğan Ünver'in vefatını derin üzüntüyle duyurdu. Açıklamada, 13 Ağustos 1985-10 Ocak 1986 arasında TFF Başkanlığı yapan Ünver'in Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda da görev aldığı, ailesine ve spor camiasına başsağlığı dilendiği belirtildi.

İSTANBUL, TÜRKİYE Futbol Federasyonu eski başkanlarından Erdoğan Ünver, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Erdoğan Ünver'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 13 Ağustos 1985 ile 10 Ocak 1986 tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini üstlenerek Türk futboluna hizmet eden Ünver, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde de çeşitli görevlerde bulundu. Merhum Erdoğan Ünver'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
Türkiye Futbol FederasyonuGençlik Ve Spor BakanlığıGençlikAğustosFutbolGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6-0’lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal’ın montunu konuşuyor 6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor
Herkes Ahmet Çakar’ın o sözlerini konuşuyor Harfi harfine çıktı Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı
İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı
Husiler, Yemen’de başkanlık sarayını füzelerle vurdu Husiler, Yemen'de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
Tüm Türkiye onu konuşmuştu Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
22:43
Evindeki 3 maçta 1 gol bile atamadılar, deplasmanda 4 maçta 10 puan topladılar
Evindeki 3 maçta 1 gol bile atamadılar, deplasmanda 4 maçta 10 puan topladılar
22:32
Iheanacho varsa sorun yok Türk futbol tarihine geçti
Iheanacho varsa sorun yok! Türk futbol tarihine geçti
21:53
İddia: Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik’in kızına uyuşturucu gözaltısı
İddia: Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in kızına uyuşturucu gözaltısı
21:07
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul’da 5, Kocaeli’de 1 kişi kayıp
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp
21:04
Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi
Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi
20:55
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 23:11:12. #7.13#
SON DAKİKA: TFF eski başkanı Erdoğan Ünver vefat etti, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda görev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei