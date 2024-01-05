TFF, Fenerbahçe futbolcularının cezalarını indirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcular Fred ile Mert Hakan Yandaş'ın cezalarında indirim yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe- Kayserispor maçında kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Fred'e hakeme yönelik hakareti nedeniyle verilen 3 maç men cezasının 2'ye indirildiği belirtildi.

Aynı müsabakada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a da hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle uygulanan men cezasının 2 müsabakadan 1'e indirildiği aktarıldı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a verilen 200'er bin liralık para cezalarının ise kaldırıldığı ifade edildi.