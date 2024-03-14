TFF, Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi dolayısıyla tebrik etti - Son Dakika
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TFF, Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi dolayısıyla tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi üzerine tebrik mesajı yayınladı. TFF, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'ye ülke puanına katkılarından dolayı teşekkür etti ve bundan sonraki turlarda başarılar diledi.

14.03.2024 23:11
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, "UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda eşleştiği Belçika ekibi Union Saint- Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. Ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı temsilcimize teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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