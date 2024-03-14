TFF, Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi dolayısıyla tebrik etti

Fenerbahçe, Union SG'ye mağlup oldu ve çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe, Union SG takımına karşı 1-0 mağlup oldu ve Konferans Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı. Bu tur atlamasıyla birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alarak sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantiledi. Ayrıca, 2024-2025 sezonunda Türkiye'de şampiyon olan takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.