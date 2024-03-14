TFF, Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi dolayısıyla tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, "UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda eşleştiği Belçika ekibi Union Saint- Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. Ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı temsilcimize teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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Fenerbahçe, Union SG takımına karşı 1-0 mağlup oldu ve Konferans Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı. Bu tur atlamasıyla birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alarak sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantiledi. Ayrıca, 2024-2025 sezonunda Türkiye'de şampiyon olan takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup oldu ancak ilk maçta elde ettiği galibiyetle tur atlamayı başardı. Bu mağlubiyetle birlikte Fenerbahçe'nin sahasındaki 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. İlk maçta elde ettiği galibiyetle avantajlı bir duruma geçen Fenerbahçe, rövanş maçında 1-0 mağlup olsa da tur atlamayı başardı. Çeyrek finaldeki rakibi ise kura çekimi sonrasında belli olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e 1-0 yenilmesine rağmen toplamda 3-1'lik skorla çeyrek finale adını yazdırdı.
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