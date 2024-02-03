TFF Double Pass ile Futbol Akademileri Projesi\'nde kulüp ziyaretleri başladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Double Pass firması iş birliği ile yürüttüğü Futbol Akademileri Projesi'nde kulüp ziyaretleri başladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, programın ilk etabı 9 Şubat'a dek sürecek ve toplam 9 kulüpte ikişer gün sürecek eğitimler gerçekleştirilecek.
Türk futbolunda oyuncu gelişimi ve sürdürülebilir akademi modeli oluşturmak amacıyla düzenlenen proje kapsamında ilk olarak Beşiktaş, İstanbulspor ve Siltaş Yapı Pendikspor kulüplerine ziyaretler düzenlendi ve bu kulüplerde eğitimler verildi.
Beşiktaş kulübüne giden heyette TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, TFF Kulüp Akademileri Elit Oyuncu Gelişim Müdürü Fatih Serkan Albayrak, antrenör eğitimcisi Sercan Görgülü, Double Pass eğitmenleri Ceri Charles Bowley ve Kevin Nicholson yer aldı.
İstanbulspor ziyaretini TFF Kulüp Akademileri Süper Lig Sorumlusu Ümit Turmuş, TFF Grassroots Müdürü Nur Mustafa Gülen, Antrenör Eğitim Programları Müdürü Emrah Aykurt ile Double Pass eğitmenleri Steven Vanharen ve Gabriel C. Pellegrino gerçekleştirdi.
Siltaş Yapı Pendikspor'a giden heyette ise 1. Lig Kulüp Akademileri Teknik Sorumlusu Yücel Uyar, antrenör eğitimcileri Serhat Sütlü ile Osman Üstünel ve Double Pass eğitmenleri Sander Van Praet ile Adam Lee Owen yer aldı.
Program çerçevesinde kulüp akademi yönetimi ve futbol felsefesi başlıklı eğitimler verildi. Teorik derslerin yanı sıra saha uygulamaları da gerçekleştirildi. Koordinatörlüğünü TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in üstlendiği Futbol Akademileri Projesi'nde sıradaki ziyaretler Rams Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerine yapılacak.
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