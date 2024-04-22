TFF, Galatasaray ve Beşiktaş'ı PFDK'ya sevk etti - Son Dakika
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TFF, Galatasaray ve Beşiktaş'ı PFDK'ya sevk etti

TFF, Galatasaray ve Beşiktaş\'ı PFDK\'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Süper Lig'in 33. haftasında oynanan müsabakalar sonrası çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket nedeniyle kurula gönderildi.

22.04.2024 21:26
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve BeşiktaşProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Süper Lig'in 33. haftasında oynanan müsabakalar sonrası; Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Trabzonspor, Galatasaray ve Gaziantep FK kulüpleri 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle; Galatasaray 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle kurula gönderildi.

Ayrıca, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Kayserispor 'saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'ın 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle disipline gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF, Galatasaray ve Beşiktaş'ı PFDK'ya sevk etti - Son Dakika

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