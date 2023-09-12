TFF'den hakemlere yüzde 50 zam! İşte maç başı kazanacakları ücret - Son Dakika

TFF'den hakemlere yüzde 50 zam! İşte maç başı kazanacakları ücret

Son Güncelleme: 12.09.2023 09:25

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de görev alan orta hakemlerin maç başı ücretini 20 bin liradan 30 bin liraya yükseltti. Ayrıca VAR hakemlerinin ücreti de 15 bin lira olarak belirlendi. AVAR hakemi ücretleri 7 bin 500 lira, yardımcı hakem ücretleri 13 bin 200 lira ve 4. hakem ücretleri ise 9 bin liraya çıkarıldı.

TFF, hakemlerin maç başı ücretlerinde değişikliğe gitti. Süper Lig'de görev alan orta hakemlerin ücreti 20 bin liradan 30 bin liraya yükseldi.

"VAR" 15 BİN LİRA KAZANACAK

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; TFF, hakemlere yüzde 50 oranında zam yaptı. Buna göre orta hakemlerin maç başı ücreti 30 bin lira olurken, VAR hakeminin ise 15 bin lira oldu.

EN DÜŞÜK "AVAR"

AVAR hakemi ücretlerinin 7 bin 500 lira, yardımcı hakem ücretinin 13 bin 200 lira ve 4. hakem ücretinin ise 9 bin liraya yükseldiği iddia edildi.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den hakemlere yüzde 50 zam! İşte maç başı kazanacakları ücret - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Filenin Sultanları'ndan rüya takıma 5 isim! Kaptan Eda Erdem yıllar sonra ilki yaşadı
09:46 Yargı dizisinin kadrosuna Seda Türkmen ve Özlem Türay dahil oldu
09:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaldıracağız" dediği mülakat, öğretmen atamalarında devam edecek
09:38 2 binden fazla can kaybı var! Kasırganın vurduğu Libya'nın son hali içler acısı
09:19 TFF'den hakemlere yüzde 50 zam! İşte maç başı kazanacakları ücret
09:13 TCMB, ihracatçılara finansman desteğini 10 katına çıkardı
08:56 Kuvvetli yağış bekleniyor! Meteoroloji'den 5 ile sarı kodlu uyarı
08:52 Avcılar'da kaçak göçmen operasyonu! Göçmenleri sınıra getirmek için anlaşan 2 şüpheli tutuklandı
08:49 Samsunspor, Paco Alcacer transferinde sona geldi
08:41 MasterChef Türkiye'de döner yarışı! Yemeği fazla kaçıran Mehmet Yalçınkaya fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2023 10:21:44. #1.11#
SON DAKİKA: TFF'den hakemlere yüzde 50 zam! İşte maç başı kazanacakları ücret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement