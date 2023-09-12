TFF, hakemlerin maç başı ücretlerinde değişikliğe gitti. Süper Lig'de görev alan orta hakemlerin ücreti 20 bin liradan 30 bin liraya yükseldi.
Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; TFF, hakemlere yüzde 50 oranında zam yaptı. Buna göre orta hakemlerin maç başı ücreti 30 bin lira olurken, VAR hakeminin ise 15 bin lira oldu.
AVAR hakemi ücretlerinin 7 bin 500 lira, yardımcı hakem ücretinin 13 bin 200 lira ve 4. hakem ücretinin ise 9 bin liraya yükseldiği iddia edildi.
Son Dakika › Spor › TFF'den hakemlere yüzde 50 zam! İşte maç başı kazanacakları ücret - Son Dakika