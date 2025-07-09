kurula; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, Beşiktaş 2'nci Başkanı Hakan Daltaban, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın yanı sıra Süper Lig ve alt liglerin kulüp başkanları ile temsilcileri katıldı. Genel kurulda, gündem maddeleri görüşülecek.
Son Dakika › Spor › TFF Mali Genel Kurulu Başladı - Son Dakika
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