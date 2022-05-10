TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama - Son Dakika
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TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama

10.05.2022 16:03

Trabzonspor, Altay ile oynayacağı maç için Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelecek. Fenerbahçe, Trabzonspor'un İstanbul'da maç yapmasına tepki göstererek "Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında yaşanan olaylar ortadayken, bu olayların karşılığı olarak hiçbir ceza verilmemişken bir de bu yapılan resmen ödüllendirme demektir." açıklamasını yaptı.

38 yıl sonra 7. şampiyonluğunu kazanan Trabzonspor, 15 Mayıs Pazar günü Altay ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin, İstanbul'da maç yapacak olmasına tepki gösteren Fenerbahçe, resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

"'BİR TAKIMA EN FAZLA TAVİZİ VERME' HEDEFİYLE ATTIKLARI ADIMA BİR YENİSİNİ EKLEDİLER"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklama ile 37. hafta Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı kamuoyuna duyurulmuştur. Görevde bulundukları süre boyunca ülke futbolunda ağır tahribatlar yaratan bu zihniyet, "bir takıma en fazla tavizi verme" hedefiyle attıkları adımlarına bir yenisini daha eklemiştir.

"DOĞRULARI VURGULAMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında yaşanan olaylar ortadayken, bu olayların karşılığı olarak hiçbir ceza verilmemişken bir de bu yapılan resmen ödüllendirme demektir; Türkiye Futbol Federasyonu ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolu adına doğruları vurgulamaktan vazgeçmeyeceğimizi, bu konu vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz."

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