TFF\'nin yabancı kararına eski Türk hakemden isyan

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TFF'nin Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atama kararını Ali Palabıyık değerlendirdi. Palabıyık, yabancı hakem atamasını eleştirdi.

Palabıyık'ın HT Spor'da yaptığı açıklamalar şöyle;

"Haftalardır beklenti bu yöndeydi bu müsabaka özelinde. Her iki takımın da müsabakalardan sonra yapmış oldukları atışmalar, münakaşalar bizi buraya getirdi.

Türk hakemlerinin de saha içerisinde vermiş olduğu kararların tartışılır hale gelmesi her iki takımın da hatta Anadolu kulüplerinin de buna katılmasından sonra daha önceden bunun bir altyapısı yapılmış ki TFF Başkanı bugün çıktı ve derbiyi yabancı bir hakemin yöneteceğini açıkladı.

"2 TANE ADAYIMIZ VAR"

Kaldı ki biz bu maçın hakeminin zaten daha önceden anlaşıldığını ve kim olacağıyla ilgili bir tahminde bulunduk. Herhalde bugün oynanacak maçları bekliyorlar. 2 tane adayımız var. Onlar Şampiyonlar Ligi maçlarını yönettikten sonra 2 adaydan birisi pazartesi günü ülkemize gelip bu müsabakayı yönetecek.

Türk futbolunun, Türk hakemliğinin bu hale gelmesinde sorumlu olan herkesin onurlu bir şekilde yapması gerekeni ekran karşısına çıkıp yapması gerekiyor. Şöyle düşünün sizin yönetmiş olduğunuz bir grup var. O grubun içerisinden hiçbir hakemi saha içerisinde göremiyoruz. TFF Başkanı yeterli görmüyor ve kaostan uzak tutmak, hakemleri korumak adına kendi almış olduğu bir kararla ülkemize yabancı hakem getiriyor.

Açıklamalarından okuduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla da her iki takımdan da bir teklif gelmesi bekleniyordu ama o teklif her iki takımdan da gelmemiş gibi gözüküyor. Yönetim kurulunun kendisine vermiş olduğu yetkiyle bu kararı aldığını görüyoruz. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Ülkemize kim gelecekse umarım başarılı olur, umarım kaostan uzak, sahada centilmenliğin konuşulduğu, gerçekten mücadelenin çok yüksek olduğu bir müsabaka izleriz pazartesi günü. Türk futbolunun bundan sonra o koltukta oturanlar için çok kolay bir şekilde yönetilemeyeceğini düşünüyorum.

"DÜNYADA GÜNDEME OTURDUK"

Anadolu takımlarının da aynı şekilde benzer isteği olacaktır yabancı hakemle alakalı. Bunların da karşılık bulması gerekiyor. Türk futbolu kazansın diyeceğiz ama şu anda herhalde dünyada 1 numaralı gündeme oturduk diye düşünüyorum."