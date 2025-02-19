TFF'nin yabancı kararına eski Türk hakemden isyan - Son Dakika
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Spor

TFF'nin yabancı kararına eski Türk hakemden isyan

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atama kararına eski hakem Ali Palabıyık'tan tepki geldi. Palabıyık, "Türk futbolunun bundan sonra o koltukta oturanlar için çok kolay bir şekilde yönetilemeyeceğini düşünüyorum. Türk futbolu kazansın diyeceğiz ama şu anda herhalde dünyada 1 numaralı gündeme oturduk diye düşünüyorum" dedi.

19.02.2025 16:58
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TFF'nin Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atama kararını Ali Palabıyık değerlendirdi. Palabıyık, yabancı hakem atamasını eleştirdi.

Palabıyık'ın HT Spor'da yaptığı açıklamalar şöyle;

"Haftalardır beklenti bu yöndeydi bu müsabaka özelinde. Her iki takımın da müsabakalardan sonra yapmış oldukları atışmalar, münakaşalar bizi buraya getirdi.

Türk hakemlerinin de saha içerisinde vermiş olduğu kararların tartışılır hale gelmesi her iki takımın da hatta Anadolu kulüplerinin de buna katılmasından sonra daha önceden bunun bir altyapısı yapılmış ki TFF Başkanı bugün çıktı ve derbiyi yabancı bir hakemin yöneteceğini açıkladı.

"2 TANE ADAYIMIZ VAR"

Kaldı ki biz bu maçın hakeminin zaten daha önceden anlaşıldığını ve kim olacağıyla ilgili bir tahminde bulunduk. Herhalde bugün oynanacak maçları bekliyorlar. 2 tane adayımız var. Onlar Şampiyonlar Ligi maçlarını yönettikten sonra 2 adaydan birisi pazartesi günü ülkemize gelip bu müsabakayı yönetecek.

TFF'nin yabancı kararına eski Türk hakemden isyan

Türk futbolunun, Türk hakemliğinin bu hale gelmesinde sorumlu olan herkesin onurlu bir şekilde yapması gerekeni ekran karşısına çıkıp yapması gerekiyor. Şöyle düşünün sizin yönetmiş olduğunuz bir grup var. O grubun içerisinden hiçbir hakemi saha içerisinde göremiyoruz. TFF Başkanı yeterli görmüyor ve kaostan uzak tutmak, hakemleri korumak adına kendi almış olduğu bir kararla ülkemize yabancı hakem getiriyor.

Açıklamalarından okuduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla da her iki takımdan da bir teklif gelmesi bekleniyordu ama o teklif her iki takımdan da gelmemiş gibi gözüküyor. Yönetim kurulunun kendisine vermiş olduğu yetkiyle bu kararı aldığını görüyoruz. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Ülkemize kim gelecekse umarım başarılı olur, umarım kaostan uzak, sahada centilmenliğin konuşulduğu, gerçekten mücadelenin çok yüksek olduğu bir müsabaka izleriz pazartesi günü. Türk futbolunun bundan sonra o koltukta oturanlar için çok kolay bir şekilde yönetilemeyeceğini düşünüyorum.

"DÜNYADA GÜNDEME OTURDUK"

Anadolu takımlarının da aynı şekilde benzer isteği olacaktır yabancı hakemle alakalı. Bunların da karşılık bulması gerekiyor. Türk futbolu kazansın diyeceğiz ama şu anda herhalde dünyada 1 numaralı gündeme oturduk diye düşünüyorum."

TFF\'nin yabancı kararına eski Türk hakemden isyan

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Son Dakika Spor TFF'nin yabancı kararına eski Türk hakemden isyan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • erdal yıldız:
    Bence bu işi abartmayin.Arap Ligi'nde de yabancı hakem var.Zaten bu eski hakemler türk futbolunu kaosa surukluyorlar 55 20 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    Fenerbahçe yabancı hakem istedi oldu eğer ki Galatasaray'a yenilirse başka neyi öne sürüp algı yapacaklar çok merak ediyorum 52 9 Yanıtla
  • Hacı Mehmet Dündar:
    Bundan sonra tff başkanı meşru değildir. Yeni bir yabancı TFF başkanlığı ve mhk başkanlığı getirme hakkı doğmuştur. 28 23 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    demi siz olsaniz süper yonetirdiniz ? 33 6 Yanıtla
  • Can dostum:
    Dürüst Olun Şikecilr 17 2 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    ŞŞMDİ BİRİSİ ÇIKAR DERKİ : ACABA FEDERASYON VE MHK " NUDA YABANCILARA DEVRETSEK??? ( şaka) 15 1 Yanıtla
  • Osman Hacıer:
    keşke beceriksiz ve fiyat etiketi üzerinizde gezmeseydiniz de bunları hiç yasamasaydik iğneyide çuvaldızı da size batirsak yine anlamicaksiniz 14 0 Yanıtla
  • Murat Cemiloglu:
    GS de istemiyormuydu yabancı hakem? 9 2 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    iki hafta ekonomi yok ne âlâ 7 3 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    bunu buraya hakemler getirdi dürüst olamadilar 7 0 Yanıtla
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