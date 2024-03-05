- TFF, Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 28. haftasında oynanan 4 karşılaşmadaki 5 pozisyonun Video Yardımcı Hakem kayıtlarını Youtube hesabından sesli ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
RAMS Başakşehir - Samsunspor mücadelesinin 31. dakikasında Mouandilmadji'nin, Kemen'e yaptığı müdahalenin ardından avantajı oynatan maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'a pozisyonu inceleme önerisi verildi. Pozisyonu tekrar inceleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mouandilmadji'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.
RAMS Başakşehir - Samsunspor maçının 47. dakikasında ev sahibi ekibin Aleksic'le bulduğu gol, pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu yeniden izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, golü verdi.
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 88. dakikadasında Omar Colley'in, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahaleyi sarı kartla cezalandıran hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal ederek oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
Adana Demirspor - Fatih Karagümrük müsabakasının 90+6. dakikasında hakem Murat Erdoğan'a inceleme önerildi. VAR monitörüne giden hakem Erdoğan, Karagümrük savunmasında Ceccherini'nin, Muanza'ya yaptığı faulü tekrar izledikten sonra sarı kartı iptal ederek Ceccherini'ye kırmızı kart çıkardı.
Antalyaspor - Gaziantep FK karşılaşmasının 52. dakikasında hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'dan uyarıldı. Gaziantep FK lehine potansiyel bir penaltı incelemesi yapan hakem Tonusluoğlu, incelemenin ardından bir önceki pozisyonda Antalyasporlu oyuncuya faul yapıldığına karar verdi.
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. hafta erteleme maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş Safi Çimento'yu 43-38 mağlup etti. İlk yarıyı 21-18 önde tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ın ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı ve 15. maçında 14. galibiyetini elde etti.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu dördüncü maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, konuk ettiği Alman temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u 98-85 mağlup etti. Galatasaray, Sinan Erdem Salonu'nda oynanan maçta üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yapılan açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Akyurt Belediyesi'nin gençlere ve geleceğe yönelik projelerinden biri olan yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatı tamamlandı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde yapılan tesis, Akyurtluların yanı sıra diğer ilçe vatandaşlarının da kullanabileceği bir görünüme kavuştu.
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