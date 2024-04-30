TFF, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını paylaştı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakasının 23. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'nin, Fred'in ayağına bastığı gerekçesiyle VAR uyarıda bulundu. Pozisyonu monitörden izleyen hakem Volkan Bayarslan, siyah-beyazlı futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Pendikspor - Kayserispor mücadelesinin 50. dakikasında hakem Zorbay Küçük, konuk ekip lehine penaltı noktasını gösterirken, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun dışarıda olduğunu tespit etti.

Pendikspor'un 71. dakikasında Thiam ile bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. - İSTANBUL