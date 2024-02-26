TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye verilen 1 maç men cezasını onadı. Icardi, bu akşam Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Tahkim Kurulu'ndan Icardi için yapılan açıklama, "Galatasaray A.Ş.'nin Mauro Emanuel Icardi ile ilgili PFDK'nın 26.02.2024 tarih ve E.2023-2024/842 - K.2023-2024/1053 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Galatasaray A.Ş. futbolcusu Mauro Emanuel Icardi'nin rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle verilen 1 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT'nin 36. maddesi ile düzenlenen "Sportmenliğe Aykırı Hareket" ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT'nin 36 ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, eylemini haksız tahrik altında işlemiş olduğu anlaşıldığından FDT'nin 12. maddesinin uygulanması neticesinde 1 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, bir üyenin sübut, iki üyenin cezanın tayini yönünden karşı oyuyla, oyçokluğu ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
PFDK, Mauro Icardi'ye Ankaragücü maçındaki hakareti nedeniyle 1 maçtan men cezası vermişti.
Arjantinli golcü, Tahkim Kurulu'nun cezayı onamasının ardından Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Icardi, gelecek hafta Beşiktaş derbisinde forma oynayabilecek.
Son Dakika › Spor › Icardi'nin cezası onandı! Antalyaspor maçında yok - Son Dakika
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