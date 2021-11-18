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TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak - Son Dakika

TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak

18.11.2021 18:02

TBMM'ye sunulan torba yasa teklifi kabul edilirse, korsan maç yayını yapan sitelere TFF Başkanı tarafından erişim yasağı getirilebilecek. Erişim engeline karar verme konusunda yetkili olacak TFF Başkanın, korsan maç yayını yaptığını tespit edip erişim engeli ya da bant daraltma istediği internet sitesine ilişkin kararı Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda bu sitelere bant daraltma ve yayın durdurma gibi yaptırımlar uygulanacak.

Yurt içi ve Yurt dışındaki futbol maçlarını yasa dışı şekilde bedava ya da çok ucuz bir bedelle yayınlayan internet sitelerine ceza yolda.

ERİŞİM ENGELİNE KARAR VERME KONUSUNDA TFF BAŞKANI YETKİLİ OLACAK

Sözcü'nün haberine göre; TBMM'ye sunulan yeni torba yasa teklifinde yer alan maddeye göre, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınları internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunan internet sitelerinin internet trafiği bant genişliği yüzde 90 oranına kadar daraltılacak ya da bu sitelerin korsan yayınına erişim engeli getirilecek. Teknik olarak korsan yayına erişim engeli yapılamaması durumunda internet sitesinin tümüne yönelik erişim engeli uygulanacak. Bant daraltma ya da erişim engeline karar verme konusunda TFF Başkanı yetkili olacak.

TFF BÜNYESİNDE İDARİ BİRİM KURULACAK

TFF Başkanının korsan maç yayını yaptığını tespit edip erişim engeli ya da bant daraltma istediği internet sitesine ilişkin kararı Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek. Bu karara karşı bir hafta içinde sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilecek. Erişimin engellenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere TFF bünyesinde idari birim kurulacak. Başkan geniş yetkisini idari birimde görev alacak kişilere devredebilecek.

YAYIN HAKKINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN İBRAZ EDİLMESİ İSTENECEK

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, yayın hakkı sahibinin talebi üzerine yine TFF Başkanı kararıyla bant daraltma ve yayın durdurmaya gidilebilecek. TFF, yurt dışından gelen bu tür başvurularda, yayın hakkına ilişkin sözleşmenin ibraz edilmesini isteyecek.

TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak

Türkiye Cumhuriyeti, Futbol Federasyonu, Futbol, TBMM, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak - Son Dakika
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