TFF Temsilciler Kurulu İzmir'de saha olaylarına yönelik tedbirleri ele aldı - Son Dakika
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TFF Temsilciler Kurulu İzmir'de saha olaylarına yönelik tedbirleri ele aldı

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TFF Temsilciler Kurulu kasım toplantısını İzmir'de yaparak 2026-2027 sezonu çalışmalarını ve saha olaylarını değerlendirdi. İlk 11 haftada Trendyol Süper Lig'de seyirci sayısı geçen yıla göre yüzde 11 artarken ev sahibi takım seyirci olaylarında yüzde 3 azalma dikkati çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu, kasım ayı toplantısını İzmir'de gerçekleştirdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Temsilcile Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, başkan vekili Ömer Demir, kurul raportörü Ertuğrul Arslan, kurul üyeleri Osman Diyadin ve Burhan Cuci ile kurul koordinatörü Sadık Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2026-2027 sezonunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda stadyumlarda karşılaşılan olaylar ve organizasyonel aksaklıklar, müsabaka güvenliği, akreditasyon uygulamaları, tribün düzeni, saha olayları, zaman çizelgesine uyum ve paydaşlar arası koordinasyon konuları ele alındı.

Temsilciler tarafından müsabaka organizasyon, güvenlik ve eşgüdüm toplantılarında hatırlatılan hususların stadyumun tüm alanlarında etkin şekilde uygulanması üzerinde duruldu. Lig statüleri ve talimatlar kapsamında başta zaman çizelgesine uygun hareket edilmesi ile anons sisteminin tarafsız ve adil kullanımı olmak üzere olası ihlallerin önlenmesine yönelik tedbirler ele alındı.

Toplantıda ayrıca, 2026-2027 sezonunun başlangıcından itibaren profesyonel liglerde gerçekleştirilen stadyum denetimleri ve değerlendirmeler kapsamında temsilci raporları ayrıntılı olarak incelendi. Geçen sezon ve bu sezon tekrarlanan ihlallerin analiz edilerek önleyici tedbirlerin geliştirilmesi, eğitim faaliyetlerinin saha deneyimleri doğrultusunda güncellenmesi ve dijital raporlama sistemlerinin geliştirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Geçen sezon olduğu gibi paydaşlarla koordine içinde çalışılmaya devam edilmesi, 2026-2027 sezonunun ilk yarısının bitiminde yapılacak analizler doğrultusunda tespit edilen tüm ihlallerin ve riayet edilen kuralların kulüplere bildirilmesi kararlaştırıldı.

Yapılan değerlendirmelerde 2026-2027 sezonunun ilk 11 haftasında Trendyol Süper Lig'de seyirci sayısında geçen yıla göre yüzde 11 oranında artış yaşanmasına rağmen ev sahibi takım seyirci olaylarında yüzde 3 oranında azalma dikkati çekti.

Kurul üyeleri, program kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'i makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uygulamaları kapsamında, futbol müsabakalarında ve stadyumlarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
Türkiye Futbol FederasyonuTrendyol Süper LigFutbolGüncelİzmirSporSon Dakika

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