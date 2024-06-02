TFF, Türkiye-İtalya maçı hakkında taraftarları bilgilendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF, Türkiye-İtalya maçı hakkında taraftarları bilgilendirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı özel maç öncesi taraftarları bilgilendirmek için açıklama yaptı. Açıklamada, maçın oynanacağı stadyuma giriş prosedürleri, yasaklar ve diğer önemli bilgiler paylaşıldı.

02.06.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı özel maç hakkında taraftarları bilgilendirmek için açıklama yaptı.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi yapacağı hazırlık maçında İtalya ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 4 Haziran Salı günü Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi Ay-Yıldızlı taraftarları bilgilendirmek için açıklama yayımladı. Federasyonun resmi sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"- Maç için Bologna (Renato Dall'Ara) Stadyum kapıları yerel saate göre 19.00'da açılacaktır. Maçın başlama saati 21.00'dir.

Bologna'nın Saragozza semtinde bulunan stada Türk misafir seyirciler stadın güney batı köşesinde bulunan Via Estro Menabue sokak üzerinden giriş yapacaktır. Stada giriş işlemleri İtalya kanunlarına göre 3 adımda gerçekleştirilecektir.

Stada ilk yaklaşım yolu olan Via Estro Menabue sokak üzerinde bilet ve kimlik kontrolü yapılacaktır. Biletlerdeki bilgilerin (isim, soyad, yer ve doğum tarihi) kimlikteki bilgilerle eşleşmesi gerekmektedir. Bilgilerin eşleşmemesi durumunda bilet sahibinin stadyuma girmesine izin verilmeyecektir.

Üst araması Özel Güvenlik ve/veya polis memurları tarafından gerçekleştirilecektir.

Son olarak, sokak sonunda bulunan stad girişinde 4 adet turnike bulunmaktadır. Taraftarlarımız bu turnikelerde bilet okutularak stadyuma giriş yapılabilecektir.

Her ne sebeple olursa olsun yanında kimlik, pasaport gibi resmi belgesi bulunmayan taraftarlarımız stada alınmayacaktır.

Stada toplu taşım araçları ile ulaşılabilmektedir. Stada power bank ve sırt çantası gibi malzemeler alınmamaktadır.

Taraftarlarımızın stada A4 formatından büyük çantalarla gelmeleri durumunda kapıların hemen yakınına kurulan emanet noktasına stada alınmayan eşyalarını bırakabilirler. Emanet noktası ücretsiz olarak hizmet verecektir.

Maçın gidişatına bağlı olarak, maç sonunda seyircilerimiz ev sahibi seyircilerin dağılımına kadar statta bekleme durumunda kalabilir. Polis yetkililerinin kararıyla yapılacak uygulamanın 20-30 dakika kadar süreceği tarafımıza iletilmiştir. Bekletme yapılması kararı alınırsa maçın 80. ve 85. dakikalarında stat hoparlörlerinden Türkçe ve İngilizce olarak uyarı anonsu yapılacaktır.

Bologna'da şehir merkezi ve stadyumlarda meşale kullanılması yerel kanunla yasaklanmıştır. Herhangi bir ceza ve cezai yaptırımla karşılaşmamak için taraftarlarımızın şehir merkezi ve stadyumda meşale yakmaması önem arz etmektedir. Bu nedenle, stadyum alanına meşale getirilmemesi, sahaya fırlatılabilecek yabancı cisim getirilmemesi, herhangi bir yanıcı yakıcı cisim getirilmemesi önemle rica olunur. Bu yasak maddeleri içeri sokmaya çalışan kişiler hakkında Bologna Polisi tarafından yasal işlem uygulanacağı belirtilmiştir.

Stadyum Misafir Taraftar bölümüne boyu 1.50 metreyi geçmeyen sadece Türk bayrağı alınacağı başka bayrakların kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. Bayrakların sopalarının ince plastik boru olması önemlidir.

Stadyumda tribünlerde, merdivenlerde durulmaması, geçiş yollarının kapatılmaması, yasaklı maddeleri sokup sportif davranış dışına çıkılmaması, ülkemizin ceza alıp diğer maçlarda seyircisiz oynamaması adına önemlidir.

Stadyuma girişlerde ve gerekli noktalarda Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen Türk polislerimiz Bologna polisine yardımcı olmak ve gözlem yapmak adına görev alacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Türkiye, İtalya, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Türkiye-İtalya maçı hakkında taraftarları bilgilendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:12 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş
12:09 Irak ve Suriye’de 16 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:17 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi
10:35 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS’ye son anda yetişti Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
09:00 Küçükçekmece’de bina çöktü 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti Küçükçekmece'de bina çöktü! 8 kişi yaralı çıkarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti
13:16 Yönetime raporunu sundu bile Mourinho, Fenerbahçe’nin eksiğini buldu Yönetime raporunu sundu bile! Mourinho, Fenerbahçe'nin eksiğini buldu
12:33 Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi Beypiliç fabrikasında 19 işçi zehirlendi
12:32 Maliyeti dudak uçuklatıyor İşte Mourinho’nun kazanacağı ücret Maliyeti dudak uçuklatıyor! İşte Mourinho'nun kazanacağı ücret
12:26 Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
12:18 Fenerbahçe’de tarihi gün Jose Mourinho için geri sayım başladı Fenerbahçe'de tarihi gün! Jose Mourinho için geri sayım başladı
10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
10:10 Yargıtay’dan kredi çekenlerle ilgili kritik karar Yargıtay'dan kredi çekenlerle ilgili kritik karar
09:58 Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 13:48:22. #1.13#
SON DAKİKA: TFF, Türkiye-İtalya maçı hakkında taraftarları bilgilendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement