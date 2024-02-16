TFF, Trendyol Süper Lig'in VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşacak - Son Dakika
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Spor

TFF, Trendyol Süper Lig'in VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşacak

TFF, Trendyol Süper Lig\'in VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu. TFF, maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarını sesli ve görüntülü olarak TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından bir gün sonra yayınlayacak.

16.02.2024 18:13  Güncelleme: 18:15
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

TFF; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor. Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak. Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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