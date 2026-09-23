TFF ve kulüpler Bandırmasporlu Tolga Kalender için başsağlığı mesajı paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TFF ve kulüpler Bandırmasporlu Tolga Kalender için başsağlığı mesajı paylaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF, Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender için taziye mesajı yayımladı. Kalender'in cenazesi bugün Adana Çukurova'daki Kabasakal Mezarlığı'nda defnedilecek; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dahil çok sayıda kulüp başsağlığı mesajı paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender için taziye mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Trendyol 1. Lig kulüplerinden Bandırmaspor'da forma giyen Tolga Kalender'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kuvayi Milliyespor'da futbola başlayan Tolga Kalender; Beykoz Anadoluspor, İstanbul Başakşehir, Adana Demirspor, Bayrampaşaspor ve Diyarbekirspor kulüplerinde de görev yaptı. Tolga Kalender'in naaşı bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Adana'nın Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda defnedilecektir. Merhum Tolga Kalender'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Bandırmaspor olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kulüp de sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Kaynak: AA
Türkiye Futbol FederasyonuTrabzonsporBeşiktaşÇukurovaFutbolGüncelAdanaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı 3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı
Siirt’te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor Siirt'te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor
İstanbullular dikkat AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek İstanbullular dikkat! AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek
Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu
Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı
13:59
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil
Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
13:46
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor’a destek sözü
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü
13:40
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 14:17:01. #.0.3#
SON DAKİKA: TFF ve kulüpler Bandırmasporlu Tolga Kalender için başsağlığı mesajı paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement