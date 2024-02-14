TFF ve Kulüpler Birliği, yayın hakları ihalesi için bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF ve Kulüpler Birliği, yayın hakları ihalesi için bir araya geldi

TFF ve Kulüpler Birliği, yayın hakları ihalesi için bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yayın hakları ihalesi için bir toplantı düzenledi. Toplantıda, 2024-2027 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının yayın hakları teklifleri değerlendirildi. Ayrıca, Türk futbolunun tanınırlığını artıracak pazarlama stratejileri ve iş birliği konuları da masaya yatırıldı. İhale sürecinin 29 Şubat'a kadar tamamlanması hedefleniyor.

14.02.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ortaklaşa kurulan Yayın İhale Komisyonu, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelerek çalışmalarını sürdürdü.

TFF Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Dursun Özbek ile RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Göksel Gümüşdağ'ın yanı sıra TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay ile Mali İşlerden ve Yeni Teknolojilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erman Kalkandelen yer aldı.

2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için verilen tekliflerin komisyon tarafından değerlendirildiği toplantıda, Türk futbolunun dünya çapında tanınırlığını artıracak, kulüplere daha fazla gelir oluşturacak satış, pazarlama stratejileri ve iş birliği konularıyla beraber futbolda önde gelen ülkelerin sağladığı yayın gelirleri de karşılaştırılmalı olarak masaya yatırıldığı belirtildi.

İhale kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri hakkında düzenlenen ihale, İhale Genel Şartnamesi'ne ve her bir pakete ilişkin özel şartnamelere uygun olarak kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılıyor. Sürecin 29 Şubat tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor.

Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devrine ilişkin ihalenin 29 Şubat 2024 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı gibi tüm teklifleri reddetmekte veya ihaleyi iptal etmekte serbesttir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF ve Kulüpler Birliği, yayın hakları ihalesi için bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 16:49:37. #1.11#
SON DAKİKA: TFF ve Kulüpler Birliği, yayın hakları ihalesi için bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement