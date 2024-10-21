TFF ve TED'den Kadın Hakemlere İngilizce Desteği - Son Dakika
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TFF ve TED'den Kadın Hakemlere İngilizce Desteği

TFF ve TED\'den Kadın Hakemlere İngilizce Desteği

Kadın hakemlerin İngilizce becerilerini artırmak için TFF ve TED iş birliği protokolü imzaladı.

21.10.2024 17:58
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) ve Türk Eğitim Derneği (TED), kadın hakemlerin İngilizce yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan bir iş birliği protokolü imzaladı. TFF'nin tesislerinde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Sayın S. Selçuk Pehlivanoğlu katıldı.

Proje, kadın hakemlerin global futbol dünyasında daha fazla ve daha üst düzeyde uluslararası görevlerde yer almalarını desteklemek amacıyla Türk Eğitim Derneği tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde yürütülecek. TFF tarafından belirlenen hakemler, Türk Eğitim Derneği'nin sunduğu eğitimlerle İngilizce becerilerini geliştirme fırsatını bulacak. Törende konuşan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunun uluslararası arenada daha güçlü temsil edilmesi için hakemlerimizin yetkinliklerini artırmak büyük önem taşıyor. Kadın hakemlerimizin İngilizce becerilerini geliştirecek bu proje, uluslararası arenada daha etkin görev almalarını sağlayacak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerine katkı sunacaktır. Bu değerli iş birliği için Türk Eğitim Derneğine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZE KATKI SUNMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da proje ile ilgili, "Türk Eğitim Derneği olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve sosyal sorumluluk bilinciyle ülkemize katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Kadın hakemlerimizin İngilizce yetkinliklerini güçlendirmek, onları global futbol camiasında daha ileri taşımak adına çok değerli bir adımdır. Bu proje, kadın hakemlerimizin uluslararası platformda daha güçlü temsil edilmelerine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Proje kapsamında elde edilecek çıktılar doğrultusunda, TFF'ye bağlı diğer kadın ve erkek hakemlerin İngilizce yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla daha geniş çaplı projeler de ele alınabilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor TFF ve TED'den Kadın Hakemlere İngilizce Desteği - Son Dakika

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