TFF'ye göre milli futbolcular Sergen Yalçın ve ekibiyle görüşmelerden memnun kaldı

TFF'ye göre milli futbolcular Sergen Yalçın ve ekibiyle görüşmelerden memnun kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF, tüm milli futbolcuların Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduğunu açıkladı. TFF'nin açıklamasına göre futbolcular bu görüşmelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
TFF: "Tüm milli futbolcularımız, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtmektedir."
Kaynak: İHA
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