TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'tan EURO 2024 değerlendirmesi: (2)

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) keyifli geçtiğini söyledi.

Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı'nın Barsinghausen'deki kamp merkezinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Milli takım oyuncularını geliştirmeyi hayal ettiğini belirten Altıntop, "Bu oyuncu grubunun saha dışında da sorumluluklarını bilmesi gerekir. Daha bilinçli hareket ederlerse performansları artacaktır. Her maç iyi oynama şansınız yok. Doğru anlayış ile sahanın içinde kalırsanız istediğiniz skoru elde ederseniz. Gürcistan maçında olumsuz bir hava vardı ama hocamız dokunuşlarıyla durumu düzeltti. Sadece skor odaklı gitmiyoruz. İçerik de önemli. İçeriğin kalitesi artarsa bu sonuca da yansıyacaktır." diye konuştu.

Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilgili "Hocamızın ilk günden itibaren burayı benimsemesi ve mesai yapma şekli çok kıymetli. Düşüncelerini paylaşan ve bunu takıma yansıtan bir hoca. Birbirimiz için mücadele ediyoruz. Bunu korumamız lazım. Bunu sürdürülebilir bir hale getirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"Willy Sagnol kadar olamıyoruz"

Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol'un milli oyuncularla ilgili görüşlerini değerlendiren Altıntop, "Bütün oyuncularımıza sahip çıkmamız lazım. Willy Sagnol kadar olamıyoruz. Onları da tebrik etmek lazım. İyi bir süreç yaşıyorlar. Diğer maçlarını da heyecanla bekliyorum. Onlar da burada puanlar alabilir. Gürcistan maçında beni üzen bir şey var. Türk milletine rica ediyorum. Karşı takımın milli marşına saygı gösterelim ve ıslıklamayalım. Karşı taraftan da aynı duruşu bekliyoruz. Karşı taraf da saygıyı hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolcu Semih Kılıçsoy'un durumuna değinen Altıntop, "Semih burada olmaktan mutsuz değil, oynamamaktan mutsuz. Oyuncular süre alamadığında mutsuz olabilir. Semih daha 19 yaşında. Belki burada tarihin en fazla gol atan oyuncusu olacak. Daha çok uzun bir yolu var. Enerjisi çok iyi. Onunla özel olarak da ilgileniyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Wirtz, Musiala ve İlkay çok güzel performans gösterdi"

Şampiyonada Almanya'nın performansını beğendiğini dile getiren Altıntop, "Almanya ilk iki maçı kazandı. Florian Wirtz, Jamal Musiala ve İlkay Gündoğan çok güzel performans gösterdi. Kasım ayından beri mesafe kat ettiler. Takım olma yolunda çok güzel şeyler yaptılar. Ev sahibi olmanın avantajı da var. Arnavutluk'un da çabası, arzusu ve tutumunun örnek alınması gerekir." dedi.

Turnuvadaki goller ve oyuncularla ilgili görüşlerini belirten Altıntop, "Shaqiri'nin İskoçya'ya golü inanılmazdı. Romanya'nın ilk attığı gol de güzeldi. Bizim kardeşlerimizin de golü güzeldi. Turnuva çok keyifli geçiyor. Ayrıca bizim oyuncular dışında Musiala'yı çok beğendim. Cesareti ve özgüveniyle inanılmaz bir şey ortaya çıkıyor. İtalya'da Barella inanılmaz bir orta saha." ifadelerini kullandı.

"İsmail'in geleceğini düşünmeliyiz"

Hamit Altıntop, milli futbolcu İsmail Yüksek'in durumu hakkında şunları kaydetti:

"İsmail'in burada olması çok değerli. İsmail'in elemelerdeki performansı bizi buraya getirdi ama onun geleceğini düşünmeliyiz. Onu hazırlıyoruz. Çalışmayı çok seviyor. Takımla idmana çıkıyor. Birkaç dakika da olsa süre alabilir. İrfan Can Kahveci de koşulara başladı. Gelecek günlerde topla idmana başlayacak. Grup maçlarında olmasa da sonraki turlarda umarım her oyuncu süre alır."

Bu jenerasyona güvenilmesi gerektiğini vurgulayan Altıntop, "Bu jenerasyona cesaret vermek, sahiplenmek ve iyi gitmediğinde destek olmak önemli. Yetenekli olduklarını hepimiz biliyoruz. Bu yol ahlaktan, edepten, futbol kültürünü kabul etmekten ve çok çalışmaktan geçiyor. Bu arkadaşlarımızı en iyi şekilde desteklemek gerekiyor. Biz de ihtiyaçları olduğunda bu arkadaşlarımızın yanında olmalıyız." şeklinde konuştu.

Hamit Altıntop, görev süresiyle ilgili soru üzerine, "18 Temmuz'da bir seçim olacak. Devam etmem turnuvaya bağlı değil. Kendi kararımı almalıyım. Turnuvadansonra bu kararımı değerlendireceğim." değerlendirmesinde bulundu.

"Kardeşlerimiz Dünya Kupası'na gider umarım"

Hırvatistan'ın son yıllarda çok güzel bir jenerasyon yakaladığını belirten Altıntop, "Hırvatları tebrik etmek lazım. Jenerasyondan biz de bahsediyoruz. Onlar o jenerasyonun suyunu çıkardı. En iyisini yaptılar. Umarım bu durum bizim jenerasyona da nasip olur. Belki daha iyisi nasip olur. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. O tecrübe bize nasip olmadı ama bizim kardeşlerimiz Dünya Kupası'na gider umarım. Onlara bu durum özgüven tecrübe ve kalite katacaktır." açıklamasını yaptı.

Altıntop, Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile ilgili görüşlerini de "Ronaldo'nun kıymetini bilmeliyiz. Onun sahada olması çok büyük bir zenginlik. Yaklaşımını takdir ediyorum. Olayı hiçbir şekilde küçümsemiyor. Çok ciddi ve sıkı çalışıyor. Genç futbolcular için çok büyük bir örnek." ifadeleriyle aktardı.

(Bitti)