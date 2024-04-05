TFF Yönetimi Depremzedelerle Buluşacak - Son Dakika
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TFF Yönetimi Depremzedelerle Buluşacak

TFF Yönetimi Depremzedelerle Buluşacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, Ramazan Bayramı öncesi depremlerden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelecek. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, 'Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası' kapsamında Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'teki konteyner kentlere ziyaret gerçekleştirecek. Heyette TFF yönetim kurulu üyeleri, milli takım teknik direktörleri ve antrenörler de yer alacak.

05.04.2024 14:03
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarla yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bir araya gelecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, "Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası" kapsamında 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaretlerde Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde bulunan konteyner kentlere gidecek.

Heyette Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri İbrahim Burkay, Haluk Kalyoncu, Müslüm Özmen, Ramazan Üçdan, Hamit Altıntop, İdil Karademirlidağ Suher, Cengiz Erdem, Şevket Çelik ve M. Taha Güvendi, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yardımcısı Selçuk Şahin, 18 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu ve Genç Milli Takım Antrenörü Gökhan Gönül yer alacak.

Kaynak: AA

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