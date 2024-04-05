Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarla yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bir araya gelecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, "Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası" kapsamında 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaretlerde Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde bulunan konteyner kentlere gidecek.
Heyette Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri İbrahim Burkay, Haluk Kalyoncu, Müslüm Özmen, Ramazan Üçdan, Hamit Altıntop, İdil Karademirlidağ Suher, Cengiz Erdem, Şevket Çelik ve M. Taha Güvendi, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yardımcısı Selçuk Şahin, 18 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu ve Genç Milli Takım Antrenörü Gökhan Gönül yer alacak.
Son Dakika › Spor › TFF Yönetimi Depremzedelerle Buluşacak - Son Dakika
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor U14 takımını çiçeklerle karşıladı. Başkan Yalçın, oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ederek gelecekleri için umutlu olduğunu belirtti.
Paris 2024 Olimpiyatları için inşa edilen Aquatic Centre'in açılış töreninde, ünlü dalışçı Alexis Jandard dengeyi kaybederek suya düştü. Bu talihsiz olay, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da hazır bulunduğu bir anda gerçekleşti. Jandard, herhangi bir ciddi yaralanma olmadığını ve bu tür durumların zaman zaman yaşandığını belirtti.
Kastamonu'da hazırlıklarını tamamlayan Serbest Güreş Milli Takımı, 5-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Paris Olimpiyat Oyunları için kota anlamına gelen Avrupa Kalifikasyon Müsabakaları için Azerbaycan'a gitti. Takım, daha fazla kota alabilmek için yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri'de yer alan Hasketbol Spor Kulübü, ikinci yarı öncesinde Doruk Güleç ve Mert İskender'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Başkan Hasan Aksoyak, hedeflerinin ligi üst sıralarda bitirmek olduğunu belirtti.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi. Mudurnu ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde yapılan denetimlerde, otobüslerde sivil kıyafetli jandarma personeli yolculara uyarılarda bulundu ve kurallara uymaları konusunda bilgilendirdi.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bisiklet yarışları, tüm lise ve ilkokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Yarışlar, gençlerin sağlık ve gelişimi için bisiklet kullanım kültürünü teşvik etmek amacıyla düzenlendi. Yarışa katılan sporcular, beş farklı yaş kategorisinde mücadele etti. Yarış güzergahı olan Söke-Güllübahçe karayolu trafiğe kapatıldı ve kayıtlar TAYEM'de alındı. Şanslı katılımcılara sponsor firmalar tarafından bisiklet hediye edileceği duyuruldu.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı hakkında bir açıklama yaptı. Ali Koç ve mevcut yönetime sert çıkan Yıldırım, "Süper Kupa Finaline U19 takımı ile çıkmak Kulübümüz için bir ihtimal olmamalıdır. Bu ihtimal sadece yöneticilerin ve kulübün gelecekte alacağı sportif ve hukuki cezaların önüne geçmek için alınmış korkakça bir çözümdür" dedi.
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