TFF Yönetimi Depremzedelerle Buluşacak

Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı hakkında bir açıklama yaptı. Ali Koç ve mevcut yönetime sert çıkan Yıldırım, "Süper Kupa Finaline U19 takımı ile çıkmak Kulübümüz için bir ihtimal olmamalıdır. Bu ihtimal sadece yöneticilerin ve kulübün gelecekte alacağı sportif ve hukuki cezaların önüne geçmek için alınmış korkakça bir çözümdür" dedi.