TFFHGD Kayseri Şubesi, Hakem Aydoğan Mantar'a yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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TFFHGD Kayseri Şubesi, Hakem Aydoğan Mantar'a yapılan saldırıyı kınadı

TFFHGD Kayseri Şubesi, Hakem Aydoğan Mantar\'a yapılan saldırıyı kınadı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kayseri Şubesi, Pınarbaşı Belediyespor - Yavruaslanspor maçında hakem Aydoğan Mantar'a yapılan saldırıyı kınadı.

20.05.2024 16:22  Güncelleme: 16:23
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Türkiye Faal FutbolHakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kayseri Şubesi; yayımladığı mesaj ile hafta sonu hakem Aydoğan Mantar'a karşı yapılan fiili saldırıyı kınadı.

Kayseri İkinci AmatörKüme'de oynanan Pınarbaşı Belediyespor - Yavruaslanspor karılaşmasını yöneten Hakem Aydoğan Mantar'a yapılan fiili saldırı tepki çekti. Türkiye Faal FutbolHakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) yaptığı yazılı açıklama ile olayı kınadı. Olayın yakın takipçisi olacaklarının altı çizilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "19/05/2024 Pazar günü Pınarbaşı Stadında oynanmakta olan, 2. Amatör Küme, Pınarbaşı Belediyespor - Yavru aslan müsabakasının 32. dakikasında Pınarbaşı Belediyespor takımı 10 numaralı Murat Mağara isimli oyuncusu takımı aleyhine verilen direkt serbest vuruş kararı akabinde yoğun şekilde itirazlarda bulunmuş, daha sonrasında müsabaka hakemi Aydoğan Mantar'a karşı fiili saldırıda bulunmuştur. Hakemlerimize karşı yapılan menfur saldırılara karşı asla boyun eğmeyecek ve sessiz kalmayacağız. Hakemimize yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Aydoğan Mantar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hakem camiası olarak çıktığımız her müsabakada adaletli olmayı, cesaretimizden ödün vermeden görevimizi yapmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlamak için yargılamanın başından sonuna kadar derneğimiz tarafından sürecin sıkı takipçisi olunacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFFHGD Kayseri Şubesi, Hakem Aydoğan Mantar'a yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

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