Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları sona erdi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvaya 14 golf kulübünden 36 sporcu katıldı.
Turnuvada erkeklerde Regnum Golf Kulübünden Cem Başpınar 211 gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan 214 gross skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübünden Arjin Yalçınkaya 219 gross skorla üçüncü oldu.
Kadınlarda ise Gloria Golf Kulübünden Sude Bay 220 gross skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübünden Deniz Sapmaz 227 gross skorla ikinci, İstanbul Gençler Golf Akademisinden Zeynep Denizci 231 gross skorla üçüncü olarak yer aldı.
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Bu galibiyetle ligde 6. sıraya yükselen Başakşehir, puanını 39'a çıkardı. Samsunspor ise 33 puanda kaldı. Golü atan Danijel Aleksic ise bu sezonki ilk golünü atmış oldu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 19. Antalya Maratonu Runtalya'nın startını vererek, koşuya katıldı. Maratonda, 52 ülkeden bin 600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu koştu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 19. Antalya Maratonu'nun startını vererek, koşuya katıldı. Maratonda, 52 ülkeden 1600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu koştu.
Antalya'da düzenlenen 19. Uluslararası Runtalya Maratonu'na 52 ülkeden 9 bin 600 sporcu katıldı. Yarışmada maraton erkekler kategorisinde Akil Samir birinci olurken, kadınlarda Maria Kolpakova birinciliği elde etti. 21 kilometre erkeklerde Stenislav Ageliarov birinci, kadınlarda ise Yuliya Kaladkevich birincilik kazandı. Organizasyonda 10 kilometre erkeklerde Andrei Strizhakov birinci olurken, kadınlarda Anastasiia Slepneva birinciliği elde etti. Fetih koşusunda ise Utku Koyuncu birinci oldu. Ödüller, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından verildi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir, evinde konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Aleksic'in golüyle öne geçen Başakşehir, 10 kişi kalan Samsunspor karşısında galibiyeti korudu.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 127-89 mağlup etti. Maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Betül Kutlu 22 sayıyla öne çıkarken, Beşiktaş'tan Zümrüt Karahan 41 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Uşak'ta gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası Yarı Final Müsabakaları'nda Aydın'ı temsil eden Elifnaz Köseoğlu +68 kilogramda birinci, İrem Yıldırım ise 44 kilogramda üçüncü olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.
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