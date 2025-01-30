Thomas Reis'den Başakşehir Maçı Açıklaması

Spor

- Thomas Reis: "Üst sıralarda kalmak ve pozisyonumuzu korumak istiyoruz"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis:

"Başakşehir maçına kazanmak için çıkacağız"

"Başarı sadece oyuncuların değil"

" Emre Kılınç, Başakşehir maçında aramızda olamayacak"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'de üst sıralarda kalmaya devam etmek istediklerini belirterek, sıralamadaki yerlerini korumak için mücadele edeceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de 3. sırada bulunan Samsunspor'da Alman Teknik Direktör Thomas Reis, ligin 22. haftasında oynayacakları Başakşehir maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Ligdeki konumları, gelecek hedefleri, Başakşehir maçı ve eksik oyuncuları hakkında bilgi veren Reis, Samsunspor tarihinin en iyi sezonunu geçirmek için çaba verdiklerinin altını çizdi.

"Üst sıralarda kalmak ve pozisyonumuzu korumak istiyoruz"

Ligdeki konumlarını korumak için mücadele verdiklerini dile getiren Thomas Reis, "20. maçımızda 40 puana ulaşmak çok güzel. Küme düşme hattıyla aramızda 24 puanlık fark oluştu. Bu sevindirici bir durum. Oyuncularıma bu durum özgüven aşılayacaktır. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Başakşehir maçından galibiyet ile ayrılacak olursak aramızdaki puan farkını 3 puan daha açmış olacağız. Geriye kalan 16 maç var. Üst sıralarda kalmak ve pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Üst sıralarda ne kadar kalabiliriz bilemiyorum ama sezon boyunca yukarılarda kalmaya çalışacağız. Bir sonraki hedefimiz kesinlikle Samsunspor tarihinin en iyi sezonunu yaşamak. Son oynadığımız karşılaşmadan sonra bazı sorular geldi. Oyun kalitemizle ilgili sorulardı. Aldığımız 40 puan sonrasında geldiğimiz konum sebebiyle beklentilerin yukarı çıktığını gördük. İçinde bulunduğumuz pozisyon ve durumdan ötürü baskı da oluşabiliyor. Her maçta istediğimiz performansı göstermek adına baskı oluşabiliyor. Ben baskıyı seven bir insanım. Bundan sonra da sezonun geri kalanında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Eğer en iyisini de yapmaya devam edersek mutlaka çok iyi fırsat ve şanslar elde edeceğiz" dedi.

"Başakşehir maçına beraberlik için değil, kazanmak için çıkacağız"

Avrupa kupalarına katılma yolunda direkt rakiplerinden Başakşehir deplasmanına beraberlik düşüncesi ile gitmediklerinin altını çizen Alman çalıştırıcı, "Başakşehir çok iyi ve güçlü bir takım. Bizim açımızdan zor bir maç olacak. Taktiksel anlamda değişikliğe uygun bir sistemle oynuyorlar. Bazen 3'lü bazen de 4'lü defans dizilişi ile maçlara çıkıyorlar. Biz de ona göre bu hafta çalışmalarımızı yürüttük. İyi bir maç olacaktır. İlk maçı evimizde kazanmıştık ama o karşılaşma da zor geçmişti. Umarım güzel bir performansla istediğimiz sonucu alırız. 'Beraberliğe oynamak istiyoruz' demek doğru olmaz. Kesinlikle bu karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz. Bu tür maçları berabere bitirmek için oynayacak olursanız kesinlikle istediğinizi almazsınız. O nedenle Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmak adına maça çıkacağız. Göstereceğimiz performansa göre belki 1 puanla ayrılacağız, belki maçtan sonra '1 puan da bu maç için iyiydi' diyeceğiz ama kesinlikle kazanmak için oynayacağımız zor bir karşılaşma olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

"Başarı sadece oyuncuların değil"

Şu ana kadar elde edilen başarıların sadece oyuncu performanslarına bağlı değil, birçok etmenin bir araya gelmesi ile yakalandığını ifade eden Thomas Reis, "Sezonun geri kalanındaki puan hedefimizi belirtmek zor. Sonuçta 20 puan daha almak istediğimizi söylesek az bulacaksınız. 30 puan daha almayı hedeflesek ligin geri kalanında bize baskı oluşturabilir. En iyisi maç maç gitmek. 16 maç daha oynanacak. Bu maçlardaki her puana talibiz. Sezon sonunda kaç puana ulaşırız onu bilemiyorum. Başarımızda birçok etken var. Çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Oyuncularımız taktiksel anlayışımıza inancını da bugüne kadar çok iyi gösterdiler. Bu başarı sadece oyuncuların değil. Birçok neden var. Çok iyi bir sağlık ve hoca grubumuz var. Bu başarıda yalnız değilim. Kendi başıma bir hiçim. Etrafınızda sağlam insanlar olursa size destek vermek adına daha başarılı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Başkanımızı da unutmamak gerekiyor. Yaptığı yatırımlarla, oyuncuların maaşlarının ödenmesiyle, kulüp ve şehir için yaptığı katkıları kesinlikle unutmamak lazım. Bu şehri ve kulübü çok seviyor, başkanımızın da bu başarıda payı var. Başarıda herkesin katkısı var. Çalışanların bile başarıda emeği, katkısı var. Oyuncular birbirleri için çok iyi savaş veriyorlar. Buna ek olarak mükemmel bir performans gösteriyorlar. Tüm bu faktörler bir araya gelince de bir başarı ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

"Emre Kılınç, Başakşehir maçında aramızda olamayacak"

Gaziantep FK maçında elinde kırık meydana gelen Emre Kılınç'ın takım kadrosunda yer alamayacağını da belirten Reis, "Emre Kılınç'ın sakatlanması bizim için iyi olmadı. Riskli olduğu için bu hafta bizimle birlikte çalışamadı. Önümüzdeki hafta çalışmalara başlarsa bir sonraki maçta aramızda olabilir. Ercan Kara için ise sezon başında zor günler geçirdi. Oynamadı, oynamayınca da mutlu değildi. Kendisi ile bir görüşme gerçekleştirdim. Bir forvetten beklentilerimi kendisine aktardım. Son haftalarda antrenmanlarda gösterdiği performans beni ve takımdaki arkadaşlarını memnun edince hamle oyuncusu olarak maçlara almaya başladım. Belki de ilerideki maçlarda ilk 11'de de görebiliriz. Bu da başarımızın bir parçası. Herkesten faydalanmaya çalışıyoruz. Her pozisyonda ciddi bir forma savaşı var. Tüm oyuncular forma için savaş veriyor. Bu da başarımızın diğer bir sebebi" ifadelerini kullandı.