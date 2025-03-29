Thomas Reis: Kafamızı Kaldırmak İstiyoruz

- Thomas Reis: "Tekrardan kafamızı kaldırmak istiyoruz"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kasımpaşa'ya mağlup oldukları için üzgün olduğunu belirterek, kafalarını kaldırıp, Antalyaspor maçına hazırlanacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor, evinde Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarının altını çizen Reis, "Her iki taraf açısından futbol adına berbat bir maç oldu. Gerek pas anlamında, gerekse ofansif ve defansif anlamda kötü bir oyun oldu. Bu maçın kendi kritiğini yapacağız. Daha sonrasında kafamızı tekrardan kaldırmak istiyoruz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. En iyi şekilde Antalyaspor maçına hazırlanmaya başlayacağız" dedi.