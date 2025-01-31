Thomasberg: Sonuçtan Memnunuz - Son Dakika
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Thomasberg: Sonuçtan Memnunuz

Midtjylland teknik direktörü Thomasberg, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası memnuniyetini ifade etti.

31.01.2025 02:16
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UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berbabere kalan Midtjylland'ın teknik direktörü Thomas Thomasberg, sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

MCH Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Thomasberg, heyecanlı bir maç geçtiğini belirtti.

Beraberliğin kendilerine yeteceği bir maça çıktıklarını hatırlatan Thomasberg, şunları kaydetti:

"Heyecanlı bir maç oldu. Beraberlik bizim için yeterli olacaktı. Beraberliği yakaladığımızda Fenerbahçe kulübesinde biraz panik oldu. 1 gol onlar için de fark yaratabilirdi. Sonuçtan mutluyuz. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Kendimizi hazır tutuyor ve inanıyoruz. Bugün iyi bir görüntü sergiledik. Takımımdan, enerjisinden ve verdikleri mücadeleden memnunum. İyi oynadık, iyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Büyük teknik direktörlere karşı mücadele etmenin her zaman heyecanlı olduğunu aktaran Thomasberg, olası Galatasaray eşleşmesine ilişkin ise "Hedefimiz play-off'a gitmekti, bundan memnunuz. Fenerbahçe'ye karşı oynadık. Galatasaray'a karşı da iyi mücadele ettik. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aynı seviyede olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye gitmek atmosfer açısından biraz farklı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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