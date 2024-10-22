THY Avrupa Ligi'nde 5. Hafta Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

THY Avrupa Ligi'nde 5. Hafta Başlıyor

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile karşılaşacak; Anadolu Efes ise EA7 Emporio Armani Milan ile oynayacak.

22.10.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 5. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Ligde yarın Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan temsilcisi Partizan, sahasında ligde galibiyeti olmayan tek takım konumundaki İtalyan temsilcisi Virtus Sagafredo Bologna'yı TSİ 21.30'da ağırlayacak.

Avrupa Ligi'nde haftanın maçı olarak gösterilen karşılaşmada ise Fenerbahçe Beko, Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 25 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, ilk 4 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Son şampiyon Yunan ekibi ise ligdeki son 2 maçını kaybetti. Panathinaikos 2 galibiyet, 2 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor. İki takım, geçen sezon Dörtlü Final'in yarı finalinde karşılaşmış ve Panathinaikos karşılaşmayı kazanarak şampiyonuğa uzanacağı finale çıkmıştı.

Bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ise İtalya deplasmanında 24 Ekim Perşembe günü TSİ 21.30'da EA7 Emporio Armani Milan'la karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, ilk 4 maç sonunda ikişer galibiyet ve yenilgiyle 9. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi ise 1 galibiyet, 3 yenilgiyle 17. sırada bulunuyor.

Program ve puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 5. haftasının maç programı ve ilk 4 haftanın puan durumu şöyle:

Yarın:

21.30 Partizan-Virtus Sagafredo Bologna (Belgrad Arena)

24 Ekim Perşembe:

20.00 Zalgiris-Maccabi Playtika (Zalgirio Arena)

20.00 Monaco- Paris Basketbol (Gaston Medecin)

21.30 Baskonia- ALBA Berlin (Buesa Arena)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Anadolu Efes (Unipol Forum)

21.45 Real Madrid-Kızılyıldız (Wizink Center)

25 Ekim Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR (Ülker)

21.30 Barcelona-LDLC ASVEL (Palau Blaugrana)

21.45 Bayern Münih-Olympiakos (Sap Garden)

Puan durumu:

TakımOGMAYAv.P
1- Kızılyıldız431318289297
2- Barcelona431325302237
3- Monaco431350330207
4- Zalgiris43129829177
5- Fenerbahçe Beko43130029647
6- Panathinaikos AKTOR42215514786
7- Olympiakos422323309146
8- Partizan42234533876
9- Anadolu Efes42233633246
10- Real Madrid422344345-16
11- LDLC ASVEL422145150-56
12- Baskonia422304308-26
13- Maccabi Playtika422340349-96
14- Bayern Münih422363376-136
15- Paris Basketbol413342348-65
16- Alba Berlin413305332-275
17- EA7 Emporio Armani Milan413309341-325
18- Virtus Sagafredo Bologna4-4305335-304

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Emporio Armani, Panathinaikos, Anadolu Efes, Basketbol, Partizan, Bologna, Yaşam, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde 5. Hafta Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 19:57:32. #1.13#
SON DAKİKA: THY Avrupa Ligi'nde 5. Hafta Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.