THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası

Spor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde sezonun üçüncü çift maç haftasında 18 karşılaşma yapılacak.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 13. hafta maçları yarın ve çarşamba, 14. hafta karşılaşmaları ise perşembe ve cuma günü oynanacak.

Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında 13. haftada yarın Baskonia ve 14. haftada 5 Aralık Perşembe günü Real Madrid'e konuk olacak.

Anadolu Efes ise 13. haftada yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak, 14. haftada 5 Aralık Perşembe günü Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde çift maç haftasında oynanacak müsabakaların programı ve son puan durumu şöyle:

13. hafta

Yarın:

20.30 Anadolu Efes-Bayern Münih (Almanya) (Basketbol Gelişim Merkezi)

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Real Madrid (İspanya) (LDLC Arena)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)- Paris Basketbol (Fransa) (Alexandar Nikolic)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)- Barcelona (İspanya) (OAKA Altion)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Zalgiris (Litvanya) (Belgrad Arena)

22.30 Baskonia (İspanya)-Fenerbahçe Beko (Buesa Arena)

4 Aralık Çarşamba:

21.00 Monaco (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan) (Salle Gaston Medicin)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan) (Unipol Forum)

22.45 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)- ALBA Berlin (Almanya) ( Virtus Segafredo Arena)

14. hafta

5 Aralık Perşembe:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Anadolu Efes (Zalgirio Arena)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Barcelona (İspanya) (Alexandar Nikolic)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) (Belgrad Arena)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Baskonia (İspanya) (SAP Arena)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Fenerbahçe Beko (Wizink Center)

6 Aralık Cuma:

21.00 Monaco (Fransa)-ALBA Berlin (Almanya) (Salle Gaston Medicin)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa) (Barış ve Dostluk)

22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan) (Virtus Segafredo Arena)

22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-LDLC Asvel (Fransa) (Unipol Forum)

Puan durumu:

Takım O G M A Y Av P 1 Paris Basketbol 12 9 3 1022 973 49 21 2 Fenerbahçe Beko 12 9 3 956 918 38 21 3 Olympiakos 12 8 4 1021 955 66 20 4 Monaco 12 8 4 1023 976 47 20 5 Bayern Münih 12 8 4 1063 1039 24 20 6 Panathinaikos AKTOR 12 7 5 1030 984 46 19 7 Barcelona 12 7 5 1003 992 11 19 8 Zalgiris 12 7 5 895 892 3 19 9 Kızılyıldız 12 6 6 993 955 38 18 10 Real Madrid 12 6 6 996 978 18 18 11 Anadolu Efes 12 6 6 1004 1002 2 18 12 EA7 Emporio Armani Milan 12 6 6 1029 1035 -6 18 13 Baskonia 12 5 7 916 944 -28 17 14 Partizan 12 4 8 958 972 -14 16 15 Maccabi Playtika 12 4 8 1008 1043 -35 16 16 LDLC ASVEL 12 4 8 977 1023 -46 16 17 Virtus Segafredo Bologna 12 2 10 956 1014 -58 14 18 ALBA Berlin 12 2 10 935 1090 -155 14

Kaynak: AA