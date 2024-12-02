THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası - Son Dakika
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Spor

THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası

THY Avrupa Ligi'nde 13. ve 14. hafta maçları yarın ve perşembe günü oynanacak.

02.12.2024 13:46
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde sezonun üçüncü çift maç haftasında 18 karşılaşma yapılacak.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 13. hafta maçları yarın ve çarşamba, 14. hafta karşılaşmaları ise perşembe ve cuma günü oynanacak.

Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında 13. haftada yarın Baskonia ve 14. haftada 5 Aralık Perşembe günü Real Madrid'e konuk olacak.

Anadolu Efes ise 13. haftada yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak, 14. haftada 5 Aralık Perşembe günü Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde çift maç haftasında oynanacak müsabakaların programı ve son puan durumu şöyle:

13. hafta

Yarın:

20.30 Anadolu Efes-Bayern Münih (Almanya) (Basketbol Gelişim Merkezi)

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Real Madrid (İspanya) (LDLC Arena)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)- Paris Basketbol (Fransa) (Alexandar Nikolic)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)- Barcelona (İspanya) (OAKA Altion)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Zalgiris (Litvanya) (Belgrad Arena)

22.30 Baskonia (İspanya)-Fenerbahçe Beko (Buesa Arena)

4 Aralık Çarşamba:

21.00 Monaco (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan) (Salle Gaston Medicin)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan) (Unipol Forum)

22.45 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)- ALBA Berlin (Almanya) ( Virtus Segafredo Arena)

14. hafta

5 Aralık Perşembe:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Anadolu Efes (Zalgirio Arena)

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Barcelona (İspanya) (Alexandar Nikolic)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) (Belgrad Arena)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Baskonia (İspanya) (SAP Arena)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Fenerbahçe Beko (Wizink Center)

6 Aralık Cuma:

21.00 Monaco (Fransa)-ALBA Berlin (Almanya) (Salle Gaston Medicin)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa) (Barış ve Dostluk)

22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan) (Virtus Segafredo Arena)

22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-LDLC Asvel (Fransa) (Unipol Forum)

Puan durumu:

TakımOGMAYAvP
1Paris Basketbol129310229734921
2Fenerbahçe Beko12939569183821
3Olympiakos128410219556620
4Monaco128410239764720
5Bayern Münih1284106310392420
6Panathinaikos AKTOR127510309844619
7Barcelona127510039921119
8Zalgiris1275895892319
9Kızılyıldız12669939553818
10Real Madrid12669969781818
11Anadolu Efes126610041002218
12EA7 Emporio Armani Milan126610291035-618
13Baskonia1257916944-2817
14Partizan1248958972-1416
15Maccabi Playtika124810081043-3516
16LDLC ASVEL12489771023-4616
17Virtus Segafredo Bologna122109561014-5814
18ALBA Berlin122109351090-15514

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Basketbol, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası - Son Dakika

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