THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası

Spor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde beşinci çift maç haftasında 18 karşılaşma yapılacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta maçları yarın ve çarşamba, 22. hafta maçları ise perşembe ve cuma günü oynanacak.

Organizasyondaki Türk ekiplerinden Anadolu Efes, yarın deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Mücadele başkent Paris'teki Adidas Arena'da oynanacak.

Lacivert-beyazlılar, 22. hafta mücadelesinde 17 Ocak Cuma günü yine deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak. İki takım, Palau Blaugrana Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, 21. hafta maçında 15 Ocak Çarşamba günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olacak. Karşılaşma Belgrad Arena'da yapılacak.

Sarı-lacivertliler, organizasyonun 22. hafta müsabakasında da 17 Ocak Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Litvanya ekibi Zalgiris'i ağırlayacak.

Ligde oynanacak çift maç haftasının programı şöyle:

21. hafta:

Yarın:

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)- Partizan (Sırbistan)

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Anadolu Efes

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)- ALBA Berlin (Almanya)

22.30 Baskonia (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Maccabi Playtika (İsrail)

15 Ocak Çarşamba:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Monaco (Fransa)

22.30 Barcelona (İspanya)- Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22. hafta:

16 Ocak Perşembe:

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-ALBA Berlin (Almanya)

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Maccabi Playtika (İsrail)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Partizan (Sırbistan)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)

17 Ocak Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Zalgiris (Litvanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Monaco (Fransa)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.30 Baskonia (İspanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.45 Barcelona (İspanya)-Anadolu Efes

Organizasyonda puan durumu şöyle:

TAKIM O G M A Y AV 1 Olympiakos 20 14 6 1738 1617 121 2 Panathinaikos AKTOR 20 13 7 1754 1643 111 3 Monaco 20 13 7 1750 1645 105 4 Fenerbahçe Beko 19 12 7 1501 1504 -3 5 Kızılyıldız 20 12 8 1646 1594 52 6 Paris Basketbol 19 11 8 1618 1607 11 7 Real Madrid 20 11 9 1668 1598 70 8 Barcelona 20 11 9 1694 1652 42 9 EA7 Emporio Armani Milan 20 11 9 1733 1692 41 10 Bayern Münih 20 11 9 1712 1764 -52 11 Anadolu Efes 20 10 10 1672 1648 24 12 Zalgiris 20 10 10 1535 1545 -10 13 Partizan 20 9 11 1652 1633 19 14 LDLC ASVEL 20 9 11 1616 1671 -55 15 Baskonia 20 8 12 1570 1617 -47 16 Virtus Segafredo Bologna 20 6 14 1615 1689 -74 17 Maccabi Playtika 20 5 15 1670 1781 -111 18 ALBA Berlin 20 3 17 1566 1810 -244

Kaynak: AA