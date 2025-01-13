THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası - Son Dakika
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Spor

THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası

THY Avrupa Ligi'nde 21. ve 22. hafta maçları, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadelesiyle başlayacak.

13.01.2025 12:49
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde beşinci çift maç haftasında 18 karşılaşma yapılacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta maçları yarın ve çarşamba, 22. hafta maçları ise perşembe ve cuma günü oynanacak.

Organizasyondaki Türk ekiplerinden Anadolu Efes, yarın deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Mücadele başkent Paris'teki Adidas Arena'da oynanacak.

Lacivert-beyazlılar, 22. hafta mücadelesinde 17 Ocak Cuma günü yine deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak. İki takım, Palau Blaugrana Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, 21. hafta maçında 15 Ocak Çarşamba günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olacak. Karşılaşma Belgrad Arena'da yapılacak.

Sarı-lacivertliler, organizasyonun 22. hafta müsabakasında da 17 Ocak Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Litvanya ekibi Zalgiris'i ağırlayacak.

Ligde oynanacak çift maç haftasının programı şöyle:

21. hafta:

Yarın:

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)- Partizan (Sırbistan)

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Anadolu Efes

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)- ALBA Berlin (Almanya)

22.30 Baskonia (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Maccabi Playtika (İsrail)

15 Ocak Çarşamba:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Monaco (Fransa)

22.30 Barcelona (İspanya)- Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22. hafta:

16 Ocak Perşembe:

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-ALBA Berlin (Almanya)

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Maccabi Playtika (İsrail)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Partizan (Sırbistan)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)

17 Ocak Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Zalgiris (Litvanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Monaco (Fransa)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.30 Baskonia (İspanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.45 Barcelona (İspanya)-Anadolu Efes

Organizasyonda puan durumu şöyle:

TAKIMOGMAYAV
1Olympiakos2014617381617121
2Panathinaikos AKTOR2013717541643111
3Monaco2013717501645105
4Fenerbahçe Beko1912715011504-3
5Kızılyıldız201281646159452
6Paris Basketbol191181618160711
7Real Madrid201191668159870
8Barcelona201191694165242
9EA7 Emporio Armani Milan201191733169241
10Bayern Münih2011917121764-52
11Anadolu Efes2010101672164824
12Zalgiris20101015351545-10
13Partizan209111652163319
14LDLC ASVEL2091116161671-55
15Baskonia2081215701617-47
16Virtus Segafredo Bologna2061416151689-74
17Maccabi Playtika2051516701781-111
18ALBA Berlin2031715661810-244

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası - Son Dakika

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